Mielipide

Vuoden 1918 käsittelyyn tarvitaan nyt malttia

Oli kaukaa viisas ratkaisu, että Suomen satavuotista itsenäisyyttä vietettiin koko viime vuoden ajan. Olisi nimittäin ollut äärimmäisen hankalaa yhdistää itsenäisyyden juhlinta ja vuoden 1918 tapahtumat yhteen.



Omassa suvussani historia meni siten, että oma isoisäni kuoli Kivennavan taisteluissa, kun oma isäni oli viiden vanha. On kuitenkin merkille pantavaa, että isäni ei kantanut kaunaa kenellekään vaan suri surunsa hiljaa ja keskittyi työhönsä ja muun perheen tukemiseen. Missään yhteydessä hän ei tuonut asiasta meille jälkipolville murheen taakkaa edelleen kannettavaksi.



Nyt kun on kulunut sata vuotta vuoden 1918 tapahtumista, ­on olemassa vaara, että ajanjakson muistelemisessa innostutaan puolin ja toisin ylilyönteihin. Pitäisi välttää vihapuhetta eikä syyllistyä sensaatiohakuiseen tiedonvälitykseen, ei virallisessa mediassa eikä myöskään somessa. Nyt ei pidä provosoida eikä provosoitua. On nimittäin suuri vaara, että harkitsematon jakolinjojen uudelleen korostaminen voisi nostaa vanhat haavat esiin.



Ei ole kuitenkaan oikein vaieta tästä Suomen historian mustasta vuodesta. Sen sijaan on paikallaan jatkaa keskustelua ja tukea aihetta koskevaa tutkimustyötä. ”Tosiasioiden tunnustaminen on kaiken viisauden alku”, totesi Juho Kusti Paasikivi päiväkirjoissaan. Tämä lienee hyvä lähtökohta myös vuoden 1918 käsittelylle.



Osmo Ruuskanen



kauppatieteiden tohtori



Joensuu