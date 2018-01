Mielipide

Meillä suurten ikäluokkien edustajilla ei ollut aikaa kauhistella työn perässä muuttamista – tuon ajan aktiivi

Viidestäkymmenestä

aikuisvuodestani ei ole vaihtelua puuttunut. Siihen on sisältynyt työttömyysjaksoja, myös puolisoni ja lähisukulaisteni osalta.Kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen (vas) on kauhistellut Juhana Vartiaisen (kok) ajatusta, että ihmisten täytyisi muuttaa kotiseudultaan työn perässä. Meillä suurten ikäluokkien suurilla porukoilla ei ollut aikaa tällaista kauhistella. Koska toimeentulotukea, asumistukea, lähes ilmaista päivähoitoa ja peruskoulua ei ollut, tuon ajan ­aktiivimalli kehotti normaali­järjellä varustettua ihmistä häipymään kotikonnuilta.Monet meistä häipyivät. Menimme suurin joukoin Ruotsiin ja Etelä-Suomeen. Joku muutti jopa sinne, missä pippuri kasvaa. Yhtäkkiä 16 000 asukkaan kotikylässäni oli alle 12 000 asukasta.Ei se oikeastaan kauhistuttanut. Meistä tuli rohkeita. Muutos lakkasi pelottamasta. Rakensimme elämämme eri paikkakunnille, eri ammatteihin. Lapsillemme löytyi monipuolisempia koulutus- ja harrastusmahdollisuuksia. Joskus romautimme elämämme tikkukasan pelkästä vaihtelun riemusta.Ehkä se ei sittenkään ollut ­aina niin herkkua. Loimme hyvinvointiyhteiskunnan, jotta jälkipolvet pääsisivät helpom­malla. Eikä aikaakaan, kun ajatukset pyllähtivät siihen malliin, että veromarkkoja on virrattava kukkaroon, vaikkei niiden eteen eväkään värähtäisi. Työvoimatoimistossakin työttömältä kysyttiin, laitetaanko seuraava käynti kolmen vai kuuden kuukauden päähän.Nykyinen aktiivimalli on varovaista paluuta entiseen. Nyt ei tosin tarvitse ilmoittautua kahden viikon välein työvoimatoimistossa, koska te-toimistojen henkilökuntaa on tehokkuuden nimissä vähennetty pilvin pimein. Siihen on vielä matkaa, että laiska ukko – ja tällä en ­todellakaan tarkoita kaikkia työttömiä – patistetaan tietöihin korvauksen saamiseksi.Muutos herättää useimmiten vastarintaa. Mitäpä jos katseltaisiin avoimen uteliaasti eri vaihtoehtoja: työhön avittavaa kurssia, ehkä pitempää koulutusta tai paikkakunnan vaihtoa? Niihin kannattaisi mielestäni myös ohjata runsaammin yhteiskunnan varoja.