Mielipide

Ihmisen sukupuolta ei lasketa sukuelimistä vaan aivoista – Toivon, että vuonna 2018 Suomessa ei tehtäisi enää

Aivoissa

Ihmisen

Toivon,

Minä

on yksi osa, bed nucleus of stria terminalis, joka on selkeästi erilainen naisilla ja miehillä. Tämä osa esimerkiksi trans­naisilla on samanlainen kuin muillakin naisilla. Tämä selittää sen, miksi sukupuolikokemus ilmenee niin varhain ja on niin vakaa.sukupuolta ei siis lasketa sukuelimistä, vaan se lasketaan aivoista. Uusimman suomalaisen kouluterveyskyselyn mukaan nuorista noin 5,5 prosenttia ei koe sukupuoltaan samalla tavoin kuin muut. Normaalissa 400 oppilaan koulussa on siis yhden luokallisen verran sukupuoltaan pohtivia lapsia. Useimmat heistä eivät tiedä ­mikä heitä vaivaa, ennen kuin he kuulevat sukupuolen moninaisuudesta.Kyse ei ole muoti-ilmiöstä. Kyse on siitä, että hiljalleen jokaisella on lupa olla oma itsensä. Minä toivon, että vuonna 2018 jokaiselle suomalaiselle lapselle annettaisiin tietoa niin, että jokainen saisi olla oma itsensä ja ettei ketään kiusattaisi.että jo ensi vuonna saisimme lain, jonka perusteella perheen lapsen housujen sisältö ei kuuluisi kenellekään vieraalle aikuiselle. Toivon, että jokainen lapsi saisi olla onnellinen oma itsensä niin, ettei hänen onnensa olisi kiinni ympäröivän yhteiskunnan opettajien, lääkäreiden, bussikuskien tai kirjastonhoitajien hyväntahtoisuudesta. Tämän voisi toteuttaa helposti ja halvalla Norjan ­mallin mukaan. Siinä lapsen virallisen sukupuolen voi muuttaa vastaamaan hänen olemustaan ja tunnettaan.Minä toivon, että vuonna 2018 Suomessa ei tehtäisi enää yhtään turhaa lasten sukuelinten leikkausta. Vielä vuonna 2017 Suomessa leikattiin interlapsia, koska heidän sukuelimensä eivät näyttäneet samalta kuin muiden.Minä toivon, että vuonna 2018 transnuoret eivät joutuisi kokemaan peruuttamattomia kehon muutoksia väärään suuntaan, koska tähän olisi olemassa turvallinen hoito myös suomalaisnuorille.Olen ollut paikalla, kun nuorten transpolin ylilääkäri sanoi kahden eri ministeriön edustajien kuullen, että nuoret saavat jo nyt Suomessa murrosikää siirtävää blokkerihoitoa.Meillä on vertaistuen piirissä yli 50 vanhempaa, mutta kukaan heistä ei ole kuullut kenestäkään tätä hoitoa saaneesta. Hoitoa ei ole mahdollista saada edes yksityiseltä puolelta, koska lupia lääkkeelle ei ­anneta. Sen sijaan yhteiskunnalla näyttäisi olevan varaa vuosien mittaisiin erikoislää­kärien tutkimuksiin, joista selvitäkseen psyykkisesti terveenä pitää saada muita mielenterveyden palveluja.toivon, että vuonna 2018 yksikään lapsi tai nuori ei satuttaisi itseään sukupuolikokemuksensa vuoksi.