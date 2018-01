Mielipide

Kaikkien suomalaisten terveystiedot on kirjattu yhteen rekisteriin – harva ymmärtää, että opiskeluaikainen hum

Suomessa

Kanta-arkiston

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Virallinen

Potilaalla

on käytössä koko maan kattava kansalaisten terveysarkisto, Kanta. Se on kansainvälisestikin ­ainutlaatuinen potilastietojen arkisto, jolla on monia hyviä puolia.Kantaan liittyy kuitenkin ongelma: tietokanta sisältää paljon arkaluontoista tietoa kansalaisista. Miten yksityisyyden suoja turvataan?Arkiston käyttöönottoa on perusteltu esimerkiksi sillä, että Kanta muuttaa tietojen vaihtamisen terveydenhuollon toimijoiden välillä huomattavasti aiempaa helpommaksi. Siitä on apua esimerkiksi akuuttien sairauksien hoidossa ja ensiaputilanteissa. Kannan ansiosta lääkärin saatavilla on huomattavasti enemmän potilasta koskevaa informaatiota kuin ennen. Sekin mahdollistaa paremman hoidon. Sähköinen resepti tuo lääkitystiedot Kannan piiriin, ja Omakanta-palvelu helpottaa viestintää terveydenhuollon ja potilaan välillä.vahvuus on sen laajuudessa: käytännössä siellä ovat kaikki kansalaiset ja jokainen terveyspalveluiden tarjoaja. Samalla laajuus tekee Kannasta yksityisyyden näkökulmasta haasteellisen kohteen. Kun kaikki tieto on samassa paikassa, se saattaa joutua käyttöön, jota potilas ei osaa odottaa.Kuvitellaanpa, että opiskelija lähtee ulos viettämään iltaa. Ravintolassa hän juo liikaa, tulee huonovointiseksi, kaatuu ulos lähdettyään kadulla ja lyö päänsä. Matka jatkuu esimerkiksi lääkärikeskuksen kautta ambulanssilla sairaalan päivystykseen, ja eri vaiheissa asiat kirjataan Kantaan tarkasti taustoineen. Tulevaisuuteen ulottuvat monimutkaiset tietosuojaan liittyvät päätökset tuskin ovat potilaan mielessä päällimmäisinä kirjaamishetkellä.Kantaan kirjattu opiskeluaikainen tieto voi myöhemmin tulla esiin vaikkapa työterveyshuollon työhöntulotarkastuksessa ja herättää tässä tapauksessa epäilyksiä alkoholi­ongelmasta. Jonkun toisen terveystiedoista voi vastaavassa yhteydessä paljastua, että hän on aikaisemmassa työpaikassaan käyttänyt runsaasti psykologin palveluita.Todennäköisesti työhöntulotarkastuksen tekijä osaa suhtautua tällaisiin tietoihin niin, ettei anna niiden vaikuttaa antamiinsa suosituksiin. Terveystietojen laaja saatavuus ei kuitenkaan ole aina potilaan edun mukaista. Nyt järjestelmä on luotu yhteiskunnan tarpeet edellä, eikä potilaan etu ole itsestään selvästi sama asia.vastaus huoleen Kannan tietoturvasta on, että potilas voi Omakanta-palvelun avulla antaa suostumuksia ja kieltoja, jotka liittyvät hänen terveystietojensa käyttöön eri terveydenhuollon yksiköissä. Lisäksi potilaalta tulee monesti erikseen pyytää suostumus terveystietojen luovuttamiseen.Käytäntö on kuitenkin hyvin monimutkainen. Aiemmin suostumus tietojen luovuttamiseen kysyttiin ­aina ­tapauskohtaisesti. Nykykäytännön mukaan suostumus on voimassa toistaiseksi, ja se käsittää kaikki potilastiedon arkistossa jo olevat ­sekä myöhemmin tallennettavat potilastiedot. Lisäksi tietoa käsitellään laajemmissa yhteisrekistereissä.Potilaan pohdittavaksi tulee monenlaisia kysymyksiä: Mitä ovat terveydenhuollon yksiköt? Kuuluuko yksityisen sektorin hoitama ulkoistettu kunnallinen terveyskeskus sairaanhoitopiirin alueen kunnallisten terveydenhuollon rekisterinpitäjien yhteisrekisteriin? Kela ylläpitää Kantaa, mutta mitä tietoja Kela saa käyttää etuuskäsittelyssä?Oma ongelmansa tulee siitä, että luvat ovat terveydenhuollon toimijoidenkin kannalta monimutkaisia. Helpoin potilas on sellainen, joka antaa mahdollisimman laajat luvat.ei ole käytännössä mahdollisuutta jättäytyä järjestelmän ulkopuolelle. Vaikka potilas haluaisi itse maksaa hoitonsa ilman yhteiskunnan tukea, tiedot menevät käytännössä aina Kantaan. Lääkitystiedot menevät väistämättä reseptitietokantaan. Potilaiden ja yhteiskunnan edun nimissä on osin luovuttu kansalaisten yksityisyyden suojasta.Kantaa ja siihen liittyvää lainsäädäntöä kehitetään jatkuvasti. Eduskunnan käsiteltävänä on jo asiaa koskeva lainsäädännön muutos, ­joka helpottaa Kannassa olevien tietojen luovuttamista toisiokäyttöön. Sillä tarkoitetaan tutkimusta ja jopa kaupallista käyttöä, johon tieto luovutetaan anonyyminä.Onko olemassa anonyymiä terveystietoa, jota ei voida myöhemminkään esimerkiksi tekoälyn avulla yhdistää tiettyyn ihmiseen?