Maapallolle pitäisi palauttaa valtava määrä ehjää luontoa sekä jo kadonneita suuria eläinlajeja

on keskusteltu ilmastonmuutoksesta ja siitä, kuinka maapallolle tulisi palauttaa valtavat määrät metsää. Tämä toki pitää paikkaansa kaikilla mantereilla Antarktista lukuun ottamatta. Palauttaa pitäisi paitsi valtavat määrät metsää, myös niittyjä ja aroja.Viisitoistatuhatta vuotta sitten Euraasiaa peittivät valtavat ruohotasangot, joilla laidunsivat miljoonat suuret ruohonsyöjät. Uusimman tutkimuksen mukaan nämä planeetan valtalajit hävisivät isolta osin ihmisen vaikutuksesta. Mammutit ja mastodontit saattoivat kaataa suuriakin puita, ja laiduntavat eläimet söivät puiden taimia.Kun nämä avainlajit hävisivät, ruohoarot alkoivat metsittyä. Vaikka metsän kasvu sitoo runsaasti hiiltä, se toisaalta tummana pintana sitoo myös enemmän auringonvaloa. Ruohoaro taas on väriltään vaaleampi kuin metsä ja heijastaa siksi merkittävästi enemmän valoa takaisin avaruuteen. Ruohoaro myös sitoo yllättävän paljon hiiltä maan alle ruohokasvien juuristoihin.On myös osoitettu kolmas mekanismi, jolla ruohoaro hidastaa ilmastonmuutoksen etenemistä. Arolla talvisaikaan laiduntavat eläimet, kuten biisonit, kuopivat maan paljaaksi lumesta heinää etsiessään ja tallaavat lumen jääksi. Tällöin kylmä pakkasilma pääsee jäähdyttämään maaperää tehokkaammin kuin jos sen peittona on eristävä lumipeite. Tämä mekanismi pitää ikiroudan jäässä alueilla, joilla on riittävästi laiduntavia eläimiä. Ikiroudan alle taas on varastoitunut suuret määrät kasvihuonekaasu metaania, jonka karkaaminen ilmakehään olisi katastrofi.Ennen kuin Euroopan suuret lajit hävisivät, Eurooppaa peitti suurelta osin Afrikan savanneja muistuttava ruohotasangon ja metsälaikkujen mosaiikki. Tällainen ympäristö tarjosi suotuisat olosuhteet hyvin monipuoliselle lajistolle, ja se varastoi myös hyvin hiiltä. Metsien lisäksi olisi tärkeää palauttaa myös tämä monimuotoinen metsien ja niittyjen mosaiikki sekä ne suuret eläinlajit, kuten visentti, jotka tätä luontotyyppiä ylläpitävät.Tämä ei siis tietenkään ole peruste metsien kaatamiselle poltettavaksi. Päinvastoin – kaikki mahdolliset hiilivarastot tulisi nykytilanteessa ottaa käyttöön. Kaadetut puut tulisi käyttää tavalla, jossa hiili säilyy mahdollisimman hyvin, kuten puurakentamisessa. Esimerkiksi savisen maan paalutukseen käytetty puu säilyy maaperässä hajoamatta huomattavan pitkään.Kaikkinainen biologisen tai fossiilisen materiaalin polttaminen tulisi lopettaa niin nopeasti mahdollista. Luonnon kyky sitoa hiiltä – niin kasveihin maalla kuin planktoniin merissä – tulee palauttaa. Kadonneen eläinlajiston palauttamisella on tässä merkittävä rooli.