Miten maapallon massiivinen metsitys toteutettaisiin?

on esitetty massiivisen metsityksen toteuttamista maapallon ilmakehässä olevan hiilidioksidin vähentämiseksi. Tämä konkreettinen ehdotus on erinomainen, jos se vain voidaan toteuttaa.Näpertely ei auta, joten esitän seuraavassa muutaman ratkaisumallin, jotka mittakaavaltaan riittäisivät positiivisen kierteen aikaansaamiseksi.Mistä saadaan tarvittava vesimäärä uusien puiden kasvattamiseen? Esimerkiksi merivedestä, josta poistetaan suola haihduttamalla. Saharan uudelleen metsittäminen voidaan suorittaa siten, että Atlantin ja Välimeren rannikolle rakennetaan isoja aurinko- ja tuulienergialla toimivia voimalaitoksia, joissa merivedestä poistetaan suola. Näin aikaansaatu makea vesi pumpataan suuria putkia pitkin sisämaahan, jossa sitä käytetään sinne istutettujen puiden kasteluun.Samaa teknologiaa voisi käyttää Yhdysvaltojen ja Meksikon länsirannikon, Välimeren ranta-alueiden, Arabian niemimaan sekä Namibian, Chilen ja Australian aavikoiden metsittämiseen.Siellä missä vedestä ei ole pulaa, voidaan ainakin osittain metsittää alueita, jotka ovat aikaisemmin olleet metsien peittämiä. Tällaisia joutomaana tai laitumina käytettäviä alueita on Euroopassa, Yhdysvalloissa, Intiassa, Kiinassa, Brasiliassa ja Etelä-Afrikassa, mutta myös muualla. Uudelleenmetsittäminen voitaisiin toteuttaa maakohtaisilla metsitysohjelmilla Suomen mallin mukaan.Suomi voisi hyvin toimia tällaisen maailmanlaajuisen metsittämisohjelman aloitteentekijänä.