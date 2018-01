Mielipide

Tanskan aktiivimalli on jotain aivan muuta kuin mitä Suomen hallitus esittää – ideana on pitää kaikki mukana

Tanskan

Tanskassa

Edellisen

Tanskassa ei ole vuoden 2007 jälkeen ollut ainoatakaan valtiovetoista te-toimistoa tai vastaavaa, vaan työllisyyden hoidosta vastaavat kunnat. Kuntien vastuulle kuuluvat niin etuuksien maksaminen, työn­välitys kuin aktivointikin. Työllisyydenhoito on osa kunta­vetoisia lähipalveluja, ja paljon puhutut Jobbcenterit osa kunnan organisaatiota. Valtio rahoittaa toimenpiteitä luomalla kunnille kannustimia aktivointiin. Mitään Kelan, valtion tai maakunnan kaltaista käytännön toimijaa Tanskan kehutussa työllisyysmallissa ei ole.

Tanskassa työtön on velvoitettu henkilökohtaisesti tulemaan kunnan Jobbcenteriin selvittämään tilanteensa – netti-ilmoittelu ei käy. Tämän jälkeen työttömälle tehdään aktivointisuunnitelma. Työhön kykenevä on velvoitettu tekemään jotain yhteiskunnan hyväksi saadakseen edes toimeentulotukea.

Työmarkkinakelpoisuutta kohentaviin toimenpiteisiin on osallistuttava. Tämä on kunnan vastuulla. Sen on järjestettävä aktivointia – vaikka sitten kunnan/kuntien omaan organisaatioon.

Kaikkein vaikeimmille syrjäytymisuhan alaisille on omat voimakkaasti tuetut tehtävänsä. Ajatuksena on, että kaikki pidetään mukana. Koska monet eivät ole valmiita suoraan avoimille työmarkkinoille, sinne on luotava polku, joka vaatii yhteiskunnalta runsaasti panostuksia. Se on osa välittämistä ja eheää yhteiskuntaa.

Tanskassa, kuten myös Ruotsissa ja Hollannissa, on luotu runsaasti niin sanottuja avustavia työtehtäviä varsinaisten työehtosopimustehtävien ympärille, ja niissä on laajat välityömarkkinat.

Suomessa niitä karsastetaan. Meillä työnantajat viittaavat heti kilpailun vääristymiseen ja työntekijät työehtosopimuksen mukaisen työn korvaamiseen. Jos tätä solmua ei saada avattua, Suomi ei pääse pohjoismaiden korkeimmasta pitkäaikaistyöttömyydestä.

Edellisen hallituksen aikana käynnistetyt ja nyt jatketut työllisyyden kunta- ja aluekokeilut ovat askel Tanskan mallin suuntaan. Kun työkalut, toimivalta ja vastuu ovat yhdellä kunnallisella toimijalla, lähellä asiakasta, vaikuttavuus lisääntyy ja työ ja tekijät löytävät paremmin toisensa.

Tanskassa ja Ruotsissa niin työllisyys- kuin sote-uudistuksissakin vahvistetaan kuntien asemaa. Suomessa ollaan luomassa valtiovetoista maakuntahallintoa, jolle siirrettäisiin valtiolta työllisyyspalvelut ja kunnilta työllisyyden hoidon kannalta jopa tärkeät sote-lähipalvelut. Suuntaus näiltä osin on tyystin toinen kuin muualla Pohjolassa.