Mielipide

Ovatko suljetut psykiatriset osastot tarkoitettu vain hoitomyönteisille potilaille?

Omaiseni

on vaikeasti psyykkisesti sairas. Hänellä on harhoja, ja toisinaan hän lukittautuu asuntoonsa eikä vastaa puhelimeen. Hänellä ei ole sairaudentuntoa. Hän asuu yksin kerrostalo­yksiössä, koska pitkäaikaisten psykiatristen potilaiden asumis­yksikkö lakkautettiin vuosia sitten.Viime syksynä omaiseni vointi romahti. Hän tuli harhaiseksi, kieltäytyi syömästä tai poistumasta asunnostaan. Omaiset saivat hänet toimitettua tahdonvastaiseen hoitoon vihjattuaan terveydenhuoltohenkilökunnalle, että mikäli potilas ei pääse hoitoon, asiasta ollaan yhteydessä toimittajiin, jotka mielellään kirjoittaisivat jutun suomalaisen psykiatrisen hoidon ­nykytilasta.Omaiset huokaisivat helpotuksesta potilaan päästyä hoitoon suljetulle osastolle. Kahden viikon aikana potilas ei tavannut osastolla lääkäriä kertaakaan, koska henkilökunnasta on osastolla pulaa. Mutta pääasiahan oli, että potilas oli turvassa osaston seinien sisällä.Lääkärin tapaamisen jälkeen potilas päästettiin suunnitellulle kotilomalle. Suunnitelmana oli, että jos kotiloma sujuu ongelmitta, potilas voidaan piakkoin kotiuttaa. Potilas kieltäytyi palaamasta osastolle kotiloman jälkeen, koska hän ei kokenut itseään sairaaksi. Osastolta ilmoitettiin omaisille, että potilaan tahdonvastainen hoito lopetetaan ja hänet kotiutetaan osastolta ”koska hän ei halua palata osastolle, eikä selvästikään ole sitoutunut hoitoon”. Todettiin, että osastolle on jonoa eikä kannata pitää paikkaa varattuna tälle potilaalle: ”Hänhän on ollut osastolla aiemminkin, eikä hänen vointinsa tullut osastohoidon aikana sen kummemmaksi.”Omaiset totesivat, että tässähän on kyseessä heitteillejättö. ”Niin, se on kyllä kovin ikävää”, osastolta vastattiin. Omaiset uhkasivat tehdä kantelun hoitovirheestä. Sitten potilas noudettiinkin kotoaan takaisin osastolle.Kuinka käy niiden psykiatristen potilaiden, joiden omaisilla ei ole voimavaroja taistella potilaan hoidon puolesta? Ovatko suljetut psykiatriset osastot todellakin tarkoitettu vain hoitomyönteisille potilaille? Ketä niin sanotuilla avo-osastoilla hoidetaan? Onko Suomessa enää jäljellä muuta hoitopaikkaa hoitokielteiselle psykiatriselle potilaalle kuin vankimielisairaala?