tehdään ajassa. Näin tapaavat poliitikot tokaista, jos joku muistuttaa heitä vanhoista virheistä. Ihan tottahan se ei ole, sillä kansalaisia eli äänestäjiä puhutellaan nytkin enemmän tulevaisuus tai menneisyys kuin päivänpoliittinen päätöksenteko tähtäimessä.Kansalaisaloite viritti vuodenvaihteessa väittelyn eduskunnan jo joulun alla hyväksymistä työttömyysturvan kiristyksistä eli niin sanotusta aktiivimallista. Kävi ilmi, etteivät kansanedustajat ministereitä myöten itsekään oikein tienneet, mitä olivat päättäneet. Tai jos olivat tienneet, vasta laaja protesti säikäytti heidät lupailemaan pehmentäviä muutoksia juuri voimaan tulleeseen lakiin.valmistautuvat nimittäin täyttä vauhtia kevään 2019 eduskuntavaaleihin, ja aktiivimallia kumoon ajava aloite on kerännyt jo 120 000 allekirjoittajaa eli potentiaalista äänestäjää.Presidenttiehdokkaista taas osa nostaa tikunnokkaan historian vääryyksiä, joihin he eivät titentkään itse olisi sortuneet.Vaikka presidentinvaalien asetelma luo nyt väistämättä välivaalien vaikutelmaa, olisi poliitikoilla myös opittavaa presidentti-instituutiosta. Se nauttii kansan luottamusta, vaikka valtaa on riisuttu.kehittämissäätiön tuoreen kyselyn mukaan lähes 80 prosenttia suomalaisista luottaa erittäin tai melko paljon tasavallan presidenttiin, kun luottamus eduskuntaan ja hallitukseen jää alle puoleen siitä.Luottamuspula ei ole yllätys. Vaikka maan talous ja työllisyys ovat kasvussa, kilpailukykysopimus on saatu aikaan, kauppojen aukiolo­ajat on vapautettu ja tuotu niihin keskiolutta vahvemmat juomatkin, hallitus on tehnyt myös tukun kansalaisten luottamusta nakertavia ja ristiriitaisia päätöksiä.Kilpailukykysopimus on nimensä mukaan kohentanut Suomen kustannuskilpailukykyä, mutta etenkin pienipalkkaiset julkisen sektorin naiset katsovat uhranneensa sen hyväksi jo liikaakin.on myös ymmärtää, miksi 1990-luvun syvässä lamassakin säilytetty subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus piti purkaa hallituskauden alussa menoleikkausten nimissä, vaikka sittemmin on ollut varaa alentaa hoitomaksuja.Oikeuden rajaus 20 tuntiin koettelee työttömiä, joita hallitus nyt ajaa tukileikkausten ja karenssien uhalla pätkätöihin tai ”palveluihin”, joita ei edes ole.Hallitus lupasi myös purkaa turhaa sääntelyä ja byrokratiaa, mutta työttömien aktiivimalli ja valmisteilla oleva pakkohakumalli ovat kyllä byrokratian huippu. Töitä ne tuovat varmuudella vain työvoimaviranomaisille.