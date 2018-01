Mielipide

Mitä kerron seurakuntalaisilleni kirkon varojen käytöstä? Joudumme vaihtamaan lounaalla maidon vedeksi, kun jo

Erittelyt

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

piispa Teemu Laajasalon työnantajan luottokortin käytöstä ja kuittien hävittämisestä nostattivat turhautumisesta johtuvan kiukun. Ajattelen ihmisiä, joiden kanssa työskentelen päihde- ja kriminaalityössä, sekä diakonialounailla käyviä, monista syistä köyhiä ihmisiä.Määrärahat ovat rajalliset. Hyväksyn sen, kun verorahat vähenevät. Ymmärrykseni ei kuitenkaan riitä siihen, että joudumme vaihtamaan lounaalla käyvien lasillisen maitoa vedeksi, jotta pysymme budjetissa, jos johtotasolla ostetaan samppanjaa ja coca-colaa työnantajan laskuun. Varattomille virkistystä tuoneita retkiä ja leirejä on vähennetty. On tutkittava, onko esimiesasemassa olevan työmatka ulkomaille ollut työtehtävä.Suuren matkapuhelinyhtiön hulluina vuosina mieheni huolehti siitä, että hän lähti vain niille matkoille, joilla oli riittävästi työhön liittyvää sisältöä. Oli tärkeää, että hänen tekemisiään voi vapaasti tarkastella ja hän voi elää hyvällä omallatunnolla. Kunnioitan miestäni.Diakoniatalon seurakuntaan kuuluu asunnottomia, joista osa yöpyy kirkon lattialla. Se on heidän sviittinsä. Mitä vastaan ­ihmisille, kun he ihmettelevät uutisia kirkon varojen käytöstä? Kerronko, että kaikkia seurakuntien jäseniä koskevat samat oikeudet ja velvollisuudet? Jos on jotain, mikä voidaan epäillä väärinkäytökseksi, asia tutkitaan. Muistan mainita, että jos tällaista on päässyt tapahtumaan, työnantajan valvonnassa on parantamisen varaa.Uskallanko luottaa, että oikeusvaltiossa piispaa ja seurakuntalaisia koskevat samat lait ja määräykset? Työssäni tapaan väärinkäytöksistä rangaistuksen saaneita. He eivät ole voineet kutsua asian esille ottaneita keskustelemaan kanssaan, eikä anteeksipyyntö ole riittänyt, vaan he ovat vastanneet oikeuden edessä tekemisistään.Motiivini kirjoittaa on oikeudenmukaisuuden taju. Olen surullinen näkyväksi tulleesta. Näkymättömäksi jää, että kirkon työntekijät ovat tunnollisia, hoitavat velvoitteensa asianmukaisesti ja kulkevat ihmisten rinnalla, kun hätä on suuri.Esimies ansaitsee luottamuksen olemalla oikeudenmukainen ja tasapuolinen sekä toimimalla niin, että tekemiset kestävät tarkastelun. Samaa odotetaan työntekijältä. Sitä edellytetään seurakuntalaisiltani Kelassa ja kaupungin sosiaalitoimessa: ei voi hukata kuitteja ilman seuraamuksia. Piispan virkaanastujaissaarnassa kuulin evankeliumin selkeänä. Se on varmasti sama meille kaikille.