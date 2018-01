Mielipide

Työttömyyskassojen tehtäviä tulisi laajentaa

Työllisyyden

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Työttömyyskassoja

Myös

Työttömyyskassan

Nykyisin

parantaminen on ­ollut Juha Sipilän (kesk) hallituksen kärkiteemoja. Talouden elpyminen vahvistaa työllisyyttä, mutta työllisyysprosentin nouseminen tavoiteltuun 72:een tämän hallituskauden aikana on epätodennäköistä.Työ- ja elinkeinoministeriön viimeisimmän työmarkkinaennusteen (7.11.) mukaan työllisyysaste nousee tänä vuonna 70,2 prosenttiin, mikä on kansainvälisessä vertailussa yhä vaatimaton luku. Oikeansuuntaisia ­asioita on jo tehty, mutta monta ­kiveä on myös kääntämättä. Esimerkiksi työttömyyskassojen rooli työttömyyden hoidossa on unohdettu.Työttömyyskassat eivät nykyään voi tehdä mitään työllisyyden edistämiseksi, sillä työttömyyskassalain mukaan kassan tarkoituksena on ansioturvan ja siihen liittyvien ylläpitokorvausten järjestäminen jäsenilleen. Mitään muuta kassat eivät saa tehdä.Voimassa oleva työttömyyskassalaki on vuodelta 1984 – se on siis yli 30 vuotta vanha. Kolmessa vuosikymmenessä työelämä on muuttunut oleellisesti, ja samalla laki on jäänyt pahasti jälkeen.valvova Finanssivalvonta (Fiva) on vuosina 2007 ja 2013 esittänyt, että työttömyyskassalaki ja sen täytäntöön­panosta annettu asetus olisi syytä uudistaa. Yhteistä näkemystä lain uudistamisen tarpeesta ei kuitenkaan ole aiemmin löytynyt. Olisiko nyt jo sen aika?Fiva kiinnitti erityisesti huomiota työttömyyskassojen hallintoa koskevan sääntelyn puutteisiin. Hallinnon sääntely on tärkeää, sillä työttömyyskassat käyttävät julkista valtaa ja vastaavat vuosittain lähes kolmen miljardin euron rahavirroista.Kassalakia tulisikin uudistaa niin, että siihen lisättäisiin tarkemmat määräykset sisäisestä valvonnasta ja tarkastuksesta. Lisäksi hallituksen jäsenille tulisi asettaa pätevyysvaatimukset. Samalla valvovalle viranomaiselle tulisi antaa paremmat työkalut puuttua mahdollisiin laiminlyönteihin.työttömyyskassalain tavoitteita tulisi tarkastella uudelleen. Lakia koskevassa hallituksen esityksessä vuodelta 1984 todetaan, että työttömyyskassajärjestelmän tavoitteet ovat osin määrittelemättömiä.Näin ei enää saisi olla, vaan ­tavoitteiden tulisi olla kaikille kristallinkirkkaita: ansioturvan järjes­tämisen lisäksi työttömyyskassojen tavoitteena pitäisi olla kassan jäsenten työllisyyden edistäminen. Lain tulisi mahdollistaa kassoille aktiivinen rooli jäsentensä työllistymisen ja työelämässä pysymisen tukemisessa.side jäsenistöön on tiivis. Jäsenet toimittavat kassoille valtavat määrät tietoja työhistoriastaan, ja työttömyysjaksojensa aikana he ovat kuukausittain yhteydessä kassaan. Nyt kassalaki ei salli näiden tietojen keräämistä rekisteriin, minkä takia suuri määrä informaatiota jää hyödyntämättä.Uuden kassalain tulisi sallia tietojen rekisteröiminen ja hyödyntäminen. Tällöin kassat voisivat esimerkiksi analysoida jäsentensä työhistoriaa näiden jäädessä työttömiksi. Tietojen avulla ne voisivat myös itse edistää työllistymistä, kuten järjestää jäsenilleen työnhakuvalmennusta tai selvittää, missä jäsenille olisi tarjolla töitä. Tällainen toiminta ­lisäisi myös työnhakijoiden mah­dollisuuksia täyttää aktiivimallin vaatimuksia.te-toimistot tutkivat, onko ihminen oikeutettu saamaan työttömyysetuutta. Tämä sisältää muun muassa edellisen työsuhteen päättymisen sekä mahdollisen opiskelun ja yritystoiminnan selvittämisen. Maakuntauudistuksen yhteydessä osa näistä tehtävistä on siirtymässä Kelalle ja työttömyyskassoille. Tehtävien siirron valmistelusta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö, ja siinä ovat mukana niin työttömyyskassat, Työttömyyskassojen yhteisjärjestö kuin Kelakin.Parhaillaan viimeistellään maakuntauudistukseen ja te-toimiston tehtävien siirtoon liittyvää esitystä kasvupalvelulaista. Nyt olisikin luonteva hetki käsitellä myös työttömyyskassalain uudistamista.Työttömyyskassat vastaavat kahden miljoonan suomalaisen työttömyysturvasta, ja toiminta rahoitetaan yhteisin varoin. Kassojen hallinnon sääntely on saatava nykyisen tehtävän vaativuutta vastaavalle tasolle. Samalla lainsäädäntöä pitää uudistaa niin, että kassoja voidaan hyödyntää työttömyyden hoidossa ja työllisyyden edistämisessä.