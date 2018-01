Mielipide

Eduskunta- ja presidentinvaalit ovat nykyään samalla viivalla – ainakin äänestysprosentilla mitaten

Eduskunta­vaalien

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Jos äänestysprosentti

Mauno Koiviston

Viime kerralla

vaali­valvojaisissa on usein tapana hetki murehtia kehnoa äänestys­prosenttia, ennen kuin huomio kääntyy lopulliseen paikka­jakoon.Presidentinvaalien tulosillassa äänestysaktiivisuuden pohtiminen ei samalla tavalla kuulu asiaan.Helppo selitys vaali-iltojen eroon on se, että presidentinvaalit kiinnostavat suomalaisia niin paljon enemmän, ettei silloin ole aihetta murheeseen. Eduskuntavaalit ovat toista maata.Vai ovatko sittenkään?mittaa poliittisen järjestelmän onnistumista, eduskuntavaaleissa varsinainen kultakausi alkoi noottikriisistä. Sen jälkitunnelmissa vuonna 1962 käydyissä vaaleissa äänestysaktiivisuus oli yli 85 prosenttia.Luvut olivat komeita 1970- ja 1980-luvun vaihteeseen asti. Kahdeksalla alkava kotimaan äänestysprosentti oli enemmän sääntö kuin poikkeus.Sitten alkoi alamäki. Kahdessakymmenessä vuodessa äänestysaktiivisuus putosi alle 70 prosentin.Lasku kuitenkin pysähtyi vuosituhannen vaihteessa. Sen jälkeen äänestysaktiivisuus ja perussuomalaisten tulos ovat kulkeneet käsi kädessä. Vuonna 2003 Tony Halmeen äänet avittivat ­äänestysprosenttia Helsingissä. Tällä vuosikymmenellä koko maassa on päästy pitkän tauon jälkeen yli 70 prosentin.valinta presidentiksi vuonna 1982 jäi historiaan myös vilkkaan äänestämisen takia. Peräti 86,2 prosenttia käytti kotimaassa äänioikeuttaan.Sen jälkeen presidentinvaaleissakin trendi on ollut hiljalleen laskeva.Varsinkin vuosituhannen vaihteessa ero eduskuntavaaleihin oli silti selvä. Silloin vakiintui käsitys, että suomalaiset valitsevat itselleen innokkaammin presidenttiä kuin kansanedustajia.Presidentinvaaleissa ei ole nähty samanlaisia protesteja kuin eduskuntavaaleissa. Ehkä siksi äänestysaktiivisuuden tasainen lasku ei ole pysähtynyt.eli vuonna 2012 presidentinvaalien toisella kierroksella äänestysprosentti oli alle 70 prosenttia. Jokainen äänestystilanne on oma tapauksensa, mutta yhdellä tavalla kyse oli erikoisuudesta: äänestysprosentti oli alempi kuin ennen presidentinvaaleja ja niiden jälkeen käydyissä eduskuntavaaleissa.Eduskunta- ja presidentinvaalit ovat nykyään likimain yhtä kiinnostavia. Mielikuva äänestyshalujen suuresta erosta alkaa olla vanhentunut.