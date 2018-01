Mielipide

Professori Hannu Heikkinen Vieraskynä-kirjoituksessa: Tiedepolitiikka näivettää suomen kielen

tiede on kahden ­tulen välissä: tutkimuksen pitää olla kansainvälistä, mutta myös suomenkielistä tiedettä tarvitaan. Nykyään kansainvälisyyttä painotetaan kuitenkin siinä määrin, että suomeksi julkaiseminen näivettyy.Tieteen kansainvälisyys on tär­keää. Tieteelliset keskustelut eivät pysähdy kielten rajoille. Avoimuus ja vuorovaikutus mahdollistavat tieteen itsekorjaavuuden. Kun ideoita voidaan tarkastella eri puolilla maailmaa eri näkökulmista, havainnoille saadaan laajempaa kokemuksellista näyttöä ja kantavampia ­perusteluja. Näin tiede edistyy.Kansainvälisyyden liiallinen korostaminen heikentää kuitenkin sellaisen tiedon tuottamista, jolla on erityistä kansallista merkitystä.julkaiseminen ei ole aivan niin tärkeää tutkittaessa matematiikkaa, avaruutta tai luontoa kuin tarkasteltaessa suomalaista kulttuuria. Kieli on keskeinen tekijä myös monilla yhteiskunnan tutkimuksen aloilla.Kielen merkitys tulee esille näillä aloilla siten, että kaikkia ajatuksia ei voi sellaisenaan kääntää. Hyvä esimerkki tästä on sana työnohjaus. Ruotsiksi tavallisin käännös on handledning, norjaksi vejledning ja englanniksi clinical supervision. Kaikilla käännöksillä on erilaiset sivumerkityksensä. Ruotsissa asia liittyy kädestä ohjaamiseen ja norjassa tien neuvomiseen, englannissa taas kliiniseen ohjaukseen. Mielikuvilla on selvä ero.Kielellä on erityinen merkitys myös kasvatuksen tutkimuksessa. Kasvatuksen ilmiöt ovat syvästi ­sidoksissa kieleen. Kieli ei ole vain peilikuvan kaltainen todellisuuden heijastus vaan ajattelun, oppimisen ja identiteetin rakentamisen väline. Ihmisen kehittyminen perustuu kielen oppimiseen.Kasvatustieteellä on lisäksi erityinen sivistystehtävä. Kasvatuksen tutkimuksesta täytyy voida viestiä suoraan koulutuksen ammattilai­sille, poliitikoille, hallintohenkilöille ja vanhemmille. Siksi alan tutkimuksen laadukkaimman annin täytyy olla saatavissa myös suomeksi.Englannin kielen merkityksen kasvu on jo heikentänyt tutkijoiden kykyä viestiä suomeksi. Suomen­kielisiin lehtiin tarjotuissa teksteissä näkyy kömpelöjä englannista peräisin olevia rakenteita.suomen kielen taito mahdollistaa tutkijalle osallistumisen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Jos suomeksi viestiminen on hankalaa, kynnys tarttua asioihin ja saada sanomansa läpi kasvaa.Suomen kieli tulisi palauttaa ­arvoonsa tiedemaailmassa. Tämä edellyttää muutoksia julkaisujen luokittelussa, tutkijakoulutuksessa ja tutkijoiden pätevyyden arvioinnissa. Lisäksi yliopistojen rahoitusmallia on muutettava.luokittelua varten on luotu tieteellisen Julkaisufoorumin Jufo-luokitus. Luokittelemattomista julkaisuista ei makseta yliopistoille lainkaan. Ensimmäisellä tasolla maksetaan jonkin verran, toisella enemmän ja kolmannella jo runsaasti. Suomenkielisiä julkaisuja ei löydy Jufon korkeimmilta tasoilta. Siksi tutkijat keskittyvät julkaisemaan englanniksi. Tieteen norsunluutorni umpeutuu: tutkijat viestivät toisilleen ulkomaisissa lehdissä.Olisi aiheellista lisätä joidenkin suomenkielisten julkaisujen painoarvoa Jufossa. Tämä koskee erityisesti kirjoja.Tutkijakoulutuksessa pitää kiinnittää huomiota suomenkieliseen viestintään. Kun yliopistojen henkilöstövalinnoissa arvioidaan tieteellistä pätevyyttä, hakijoiden suomenkieliset julkaisut ja osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun tulisi huomioida. Varsinkin professorivalinnoissa tulisi arvioida, onko hakijalla ollut mitään yhteiskunnallisesti merkittävää sanottavaa tieteenalastaan.yliopistojen yhteiskunnallinen palvelutehtävä pyrittiin nostamaan tutkimuksen ja opetuksen rinnalle jopa lainsäädännössä, tutkijoita ei nyt palkita yhteiskunnallisesta aktiivisuudesta. Usein on ­aivan päinvastoin.Muutoksia ei kuitenkaan voida ­toteuttaa, ellei opetus- ja kulttuuri­ministeriö muuta yliopistojen rahoitusmallia. Yliopistojen kannustinjärjestelmää tulee kehittää niin, että tutkijoita rohkaistaan osallistumaan julkiseen keskusteluun ja suomen säilymistä tieteen ja sivistyksen kielenä tuetaan.