niin sanottu aktiivimalli tuli voimaan vuoden­vaihteessa. Siitä lähtien aihe on pysynyt otsikoissa lähes päivittäin. Mallin aiheuttamat reak­tiot ovat täyttäneet myös HS:n mielipidesivut.Uutisista tuoreimmat tulivat alkuviikosta. SAK päätti järjestää mallin vastustamiseksi mielenosoituksen helmikuun alussa. Tapahtumaa suunnittelevan kokouksen SAK:n liitot pitävät 23. tammikuuta, tammikuun kihlauksen vuosipäivänä. Samassa yhteydessä SAK aikoo esitellä oman ”aktiivimallinsa”.Tammikuun kihlauksessa vuonna 1940 Elinkeinoelämän keskusliiton edeltäjä STK antoi julistuksen, jossa se tunnusti ammattiliitot ja SAK:n neuvotteluosapuoliksi. Mielenosoitus on kuitenkin suunnattu hallitusta eikä työnantajaleiriä vastaan.STTK ei järjestönä osallistu mielenosoitukseen, ei liioin korkeakoulutettujen Akava.Aktiivimalli on herättänyt paljon porua erityisesti vasemmisto-oppositiossa. Voisi kuvitella, että malli näkyy myös puolueiden kannatuksessa seuraavissa kyselyissä.Hallituksestakin annetaan ymmärtää, että malli voi vielä elää. Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok) lupasi tiistaina (IL 16.1.), että työvoimapalveluihin varataan lisää rahaa heti ensimmäisessä lisäbudjetissa. Työllisyysrahoja jäi säästöön viime vuoden lopulta.ei ole yhtenä rintamana noussut puolustamaan omaa esitystään. Eniten mallia ovat julkisuudessa puolustaneet kokoomuslaiset ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen sekä kansanedustaja Juhana Vartiainen. Kummallakaan tuskin on pelkoa, että oma äänestäjäkunta kaikkoaa aktiivimallin puolustamisen vuoksi.Muuten hallituksessa on ollut enimmäkseen hiljaista. Sinisistä työministeri Jari Lindström heräsi puolustamaan mallia vasta viime päivinä. Sininen sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila on ollut tästäkin asiasta hiljaa, vaikka työttömyysturva kuuluu hänen tontilleen.Pääministeri Juha Sipilä (kesk) puolusti aktiivimallia viime sunnuntaina Ylellä Pääministerin haastattelutunnilla. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) on sanonut julkisuudessa, että hallitus pysyy esityksensä takana.on moitittu työttömiä nöyryyttäväksi ja pompotta­vaksi. Arvostelijoilta unohtuu, että malli on sittenkin lempeämpi vaihto­ehto kuin virkamiestyöryhmän ehdotus. Virkamiehet laativat neljä vaihtoehtoa, joissa jokaisessa työttömyysturva olisi kaavamaisesti pienentynyt työttömyyden pitkit­tyessä.Valtiovarainministeriön valtio­sihteeri Martti Hetemäki on toistuvasti perustellut, miksi malli on sittenkin työttömän kannalta arme­liaampi kuin aiemmin esillä olleet vaihtoehdot. Hetemäki toimi eri malleja pohtineen työryhmän puheenjohtajana.vain STTK:n pääekonomisti Ralf Sund on julkisesti puolustanut aktiivimallia. ­Sundin on kerrottu olleen idean isä, mutta hänelläkin oli vertaistukea, jonka kanssa pohtia vaihtoehtoja.Työryhmässä vain Hetemäki ­innostui Sundin ideasta. Malli tyrmättiin oikealta ja vasemmalta: EK:n edustaja oli pettynyt, kun järjestön odottama työttömyysturvan leikkaus oli vesittymässä. SAK jättäytyi omavastuumallin jatkotyöstä ulos.jäi puutteita, jotka myös Sund varmaan suostuisi myöntämään. Ensinnäkin malli olisi kenties kannattanut laatia koskemaan vain vuodenvaihteen jälkeen alkavia uusia työttömyysjaksoja.Jos on jo pari vuotta ollut työttömänä, ei tule niin vain ”aktivoiduttua” pätkätöihin, satunnaisyrittäjäksi tai työvoimakoulutukseen, jonka hyödyllisyyttä moni työtönkin epäilee. Lisäksi malli on ainakin alueellisesti epäreilu.olevat työpaikat ovat kasvukeskuksissa ja niiden liepeillä, samoin ovat työvoimapalvelut. Työttömyyttä taas on runsaasti vanhoilla teollisuuspaikkakunnilla. Turhaa byrokratiaakin malli todennäköisesti lisää, ja jo siksikin tarvitaan lisää väkeä työvoimatoimistoihin.Aktiivimallin aiheuttaman hälyn takana on perusteellinen ajatustavan muutos: pitääkseen tukensa entisen suuruisena työttömänkin pitää tehdä jotain.