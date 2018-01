Mielipide

Mitkä maat ovat sotineet keskenään eniten sotia? Yksi hyvä arvaus on Ruotsi ja Tanska

vinkui ulkona tunturin laella, kun illan päätähti asettui puhujapöntön taakse. Hän oli norjalainen Jens Stoltenberg, Naton pääsihteeri. Yleisössä korviaan höristi Ruotsin puolustuspolitiikan koko eliitti. Kuningaskin siellä jossain istui.Taas oli tultu Säleniin, Ruotsin suurimpaan turvallisuuspolitiikan konferenssiin. Tunnelma huippuhotellissa oli lämmin. Norjan raja oli linnuntietä vain 20 kilometrin päässä, mutta tuskin kukaan ajatteli istuvansa jännittävällä rajamaalla. Pitkä mies lavalla puhui kuin omilleen. Hän kertoi olevansa perheensä kanssa koukussa ruotsalaiseen Vår tid är nu -sarjaan, ja sekös kuulijoita miellytti. Siitä hän jatkoi ydinasekysymyksiin ja Ruotsin Nato-pohdintoihin.Parhaan palan Stoltenberg säästi loppuun. Hän jutusteli siitä, kuinka pohjoisempanakin on hyviä ruotsalaisia hiihtokohteita esimerkiksi Härjedalenissa ja Jämtlandissa. Pienen taidepaussin jälkeen hän sitten lisäsi: ”jotka olivat ennen norjalaisia”. Yleisö repesi nauramaan.maat maailmassa ovat sotineet keskenään yhtä paljon kuin Ruotsi, Norja ja Tanska. Sodimme vuosisatoja. Ja ne olivat brutaaleja sotia”, Stoltenberg jatkoi. Lisää naurua. Totta se kuitenkin on. Pelkästään Kustaa Vaasan valtaannousun jälkeen Ruotsi ja Tanska ovat sotineet 11 sotaa.Lopullinen ranking riippuu valtioiden ja sotien määritelmistä, mutta kahta yhtä paljon toisiaan vastaan sotinutta maata ei koko maailmasta helposti löydy.Ruotsalaiset historiantutkijat Olle Larsson ja Andreas Marklund summaavat kirjassaan Svensk historia, että Ruotsin 1600-luku oli jatkuvien sotien leimaama. Kun Kustaa II Adolf aloitti kuninkaana, sai hän käsiinsä valtakunnan, joka oli sodassa Tanskan, Venäjän ja Puolan kanssa. Me suomenpuhujatkin näitä sotia sodimme ja niistä kärsimme Ruotsin valtakunnan osana.Stoltenbergin mainitsemat hiihtomaisemat vaihtoivat puolta tiheään. Viimeisen kerran ne siirtyivät Ruotsille vuonna 1645. Ruotsi yllätti Tanskan joukot.minulta olisi äkkiä kysytty maailmanhistorian sotaisimpia alueita, olisin luultavasti alkanut ajatella Lähi-itää tai ehkä Keski-Eurooppaa, en meidän pohjoismaista rauhan tyyssijaamme.Stoltenbergin viesti olikin yksinkertainen: jos Pohjoismaat onnistuivat veristen vuosisatojen jälkeen luomaan tällaiset suhteet, täytyy sen olla mahdollista myös niille alueille, joiden sodat juuri nyt näyttävät ikuisilta.