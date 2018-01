Mielipide

Rahoituksen professori Vesa Puttonen: On aika unohtaa ”koulutusta vastaava työ” – koulutetun työttömän pitää e

Satavuotias

Yhteiskunnan

Runsaat

Hyvinvointivaltio

Suomi on taloudellinen menestystarina. Itsenäistymisen vuosina elettiin taloushisto­riamme synkkää aikaa. Vuonna 1917 bruttokansantuote laski 16 prosenttia ja vuotta myöhemmin 13 prosenttia. Eristäytyneessä Suomessa koettiin sisällissota, nälkää ja ali­ravitsemusta.Nykyisin Suomi on monella mittarilla arvioituna yksi maailman ­menestyneimmistä maista: hyvinvointivaltio, jossa koulutetut kansalaiset luottavat oikeusjärjestelmään, poliittiseen järjestämään ja omaan talouteensa.Tilanne on tämä siitä huolimatta, ettei Suomi ole toipunut vuonna 2008 alkaneesta teollisuuden romahduksesta, jonka myötä merkittävä osa kansantaloutemme perustaa menetettiin. Uuden kasvun ­aikaansaaminen vaatii aikaa ja edellyttää poikkeuksellisia ponnistuksia, kuten Bengt Holmström, Sixten Korkman ja Matti Pohjola totesivat muistiossaan jo vuonna 2014.On kysytty, miten Suomella on varaa pitää joka neljäs tohtori välillä työttömänä tai lomautettuna, kun yhteiskunta on tehnyt heidän koulutukseensa suuria investointeja ja maailma janoaa uutta tietoa ja tutkimusta. Tällainen kysymys heijastaa suljettuun talouteen kuuluvaa ajattelua – sitä maailmaa, jossa Suomi oli vielä 1980-luvulla. Nykymaailmassa yhteiskunnan tehtävänä ei ole tarjota koulutusta vastaavaa työtä. Itse asiassa ”koulutusta vastaavaa työtä” ei enää ole edes olemassa. On vain työtä.rahoilla kouluttautuneen tohtorin tehtävä on etsiä työtä. Jos omaan koulutukseen ­perustuvaa työtä ei ole tarjolla, tohtorin pitää mennä muihin töihin ja alkaa pikkuhiljaa maksaa yhteis­kunnalle takaisin koulutuksensa ­aiheuttamia kuluja.Näin muualla maailmassa on toimittu jo pitkään. Suomessa tämä voi kuulostaa poikkeukselliselta ponnistukselta, mutta sitä meiltä suomalaisilta nyt odotetaan, kun yhteiskunta on tarjonnut ilmaisen koulutuksen, terveydenhoidon sekä kaikki muut hyvinvointiyhteiskunnan edut. Sama pätee muualle muuttamiseen työn perässä. Jos töitä ei ole tarjolla omalla kotipaikkakunnalla, työnhakijan vastuulla ­pitää olla muutto työn perässä.Yhteiskunnalla ei ole varaa rahoittaa elämää siellä, missä ihminen sattuu haluamaan asua. Tämäkin voi kuulostaa poikkeukselliselta, mutta sellaiseen uuteen ajatteluun meidän pitää nyt pystyä.Kysymys ei loppujen lopuksi ole edes uudesta ajattelusta. Vielä joitakin vuosikymmeniä sitten suomalaisille ei olisi tullut mieleenkään edellyttää yhteiskunnalta rahallista ­tukea, jos joku ei halua muuttaa työn perässä.sata vuotta sitten Suomesta muutti työn perässä Yhdysvaltoihin 20 000 kansalaista vuodessa. 1960-luvun lopulla maastamme muutti parhaimmillaan 40 000 ­ihmistä työn vuoksi Ruotsiin. ­Nykyään emme halua muuttaa työn takia edes maan sisällä.Syiksi muuttohaluttomuuteen mainitaan asumisen hintaerot, pitkä työttömyysturva ja perhearvojen nousu. Muuttaminen ei innosta, vaikka yhteiskunta on valmis jopa antamaan muuttokustannuksiin rahallista tukea. On sanomattakin selvää, että muuttokustannusten maksaminen ei ole kansainvälinen tapa.Kymmenen viime vuoden aikana Suomen bruttokansantuote ei ole kasvanut. Matti Pohjolan laskelmien mukaan bruttokansantuote tehtyä työtuntia kohden ei ole kasvanut vuoden 2008 jälkeen. Vastaavaa ei ole aiemmin tapahtunut rauhan oloissa, ­eikä tällaista romahdusta ole koettu myöskään verrokkimaissamme.on rahoitus­ongelmissa. Jos talouskasvu ei pysyvästi kiihdy, hyvinvointivaltion karsiminen on ainoa keino julkisen velan kasvun estämiseksi.Meillä ei enää ole varaa ajatella, että yhteiskunnan varoja voitaisiin käyttää hyväosaisten kansalaisten elintapojen ylläpitämiseen. On aika unohtaa koulutusta vastaavan työn käsite.Työnantajat valitsevat sellaiset työntekijät, joita tarvitsevat. Yksilön vastuulla on kykyjensä mukaan hoitaa omat asiansa ja mennä sellaisiin töihin, joita on tarjolla. Jos se edellyttää toiselle paikkakunnalle muuttamista, sitten pitää muuttaa.