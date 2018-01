Mielipide

Vihan lietsominen herättää vastareaktioita

Donald Trumpista tuli vuosi sitten Valkoisen talon isäntä, autoritaaristen populistien maailman­laajuinen hyöky näytti vääjäämättömältä. Poliitikot, jotka väittivät puhuvansa kansan nimissä, hankkivat kannatusta tuomitsemalla vähemmistöjä, nousivat ihmisoikeusperiaatteita vastaan ja valoivat epäluottamusta demokraattisia instituutioita kohtaan.Monissa maissa ilmennyt vastarinta on sittemmin muuttanut tällaisten populistien tulevaisuuden epävarmemmaksi. Siellä, missä vastarinta on vahvaa, populistien eteneminen on ollut vähäistä. Ranskassa nähtiin selvin käänne.Monissa muissa Euroopan maissa, kuten Itävallassa ja Hollannissa, keskustan ja keskustaoikeiston poliitikot lähtivät kilpaan populistien kanssa jäljittelemällä näiden esittämiä kantoja. Loppujen lopuksi he vahvistivat populistien viestiä.Vaihtoehto Saksalle (AfD) sai Saksassa ensimmäisenä äärioikeistolaisena puolueena moneen vuosikymmeneen kansanedustajia liittovaltiopäiville. Vauraassa Baijerissa kristillisdemokraattien sisarpuolue CSU omaksui huomattavasti laajemmin AfD:n kansallismielisiä kantoja kuin liittokansleri Angela Merkelin CDU.Populistit siis menestyvät, jos valtavirtaan kuuluvat poliitikot toistelevat vihaa ja syrjintää hehkuttavia viestejä. Periaatteisiin nojaava vastustus on osoittautunut tehokkaammaksi kuin laskelmallinen jäljittely.Keski-Euroopassa suuret mielenosoitukset ja Euroopan unionin ­oikeustoimien uhka olivat haaste Puolan pyrkimyksille heikentää ­oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja oikeusvaltiota. Samoin ne estivät Unkarin suunnitelmat sulkea Keski-Euroopan yliopisto (CEU), joka on riippumattoman ajattelun linnake ja vastavoima pääministeri Viktor ­Orbánin johtamalle ”epäliberaalille demokratialle”.monet valtaansa väärinkäyttävät johtajat, joista jotkut ovat turvautuneet väkivaltaan ja pelkäävät nyt syytteitä, ovat vedonneet ­afrikkalaiseen kansallistunteeseen saadakseen maanosan maat vetämään joukolla tukensa Kansainväliseltä rikostuomioistuimelta (ICC). Vehkeily kääntyikin päälaelleen, kun ICC sai valtaisan tuen eri puolilla Afrikkaa toimivilta kansalaisjärjestöiltä: useimpien Afrikan maiden hallitukset vakuuttuivat siitä, että tukea tuomioistuimelle pitää jatkaa.Venezuelassa mielenosoittajat täyttivät kadut, kun presidentti Nicolás Maduron epäpätevä yksinvalta ajoi maan talouden tuhoon öljyrikkauksien tarjoamista mahdollisuuksista huolimatta. Monet Latinalaisen Amerikan hallitukset ovat luopuneet haluttomuudestaan kritisoida naapurimaan sortotoimia.valtiot ovat ajoittain estelleet ja toimineet vahingollisesti. Pienet maat ovat puolestaan johtaneet taistelua oikeuksien puolesta.YK:n ihmisoikeusneuvosto käynnisti Hollannin johdolla tutkinnan Jemenin konfliktin kaikkien eri osapuolien väärinkäytöksistä. YK:n yleiskokous kiersi Liechtensteinin johdolla Venäjän veto-oikeuden turvallisuusneuvostossa ja nimesi syyttäjän tutkimaan sotarikoksia Syy­riassa. Islanti ajoi ihmisoikeusneuvostossa vastalausetta Filippiinien presidentin Rodrigo Duterten kampanjalle, jossa teloitetaan summittaisesti huumerikoksista epäiltyjä.maissa vastarinta on kuitenkin kukistettu ja populistiset ­voimat voivat hyvin.Presidentti Recep Tayyip Erdoğan sai tuhota Turkin demokraattisen järjestelmän, kun EU tarvitsi hänen apuaan Eurooppaan pyrkivien pakolaisten pysäyttämisessä. Presidentti Abdel Fattah al-Sisi murskasi julkisen toisinajattelun Egyptissä. Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Kiinan presidentti Xi Jinping ovat tukahduttaneet toisinajattelijoita ankarasti, eivätkä länsimaat ole juuri esittäneet vastalauseita.Saudi-Arabian uusi kruununprinssi Mohammed bin Salman johti arabiliittoumaa, joka pommitti Jemenissä siviilejä ja pysäytti avustuskuljetukset. Myanmarin armeija käynnisti ääribuddhalaisten tuella etnisen puhdistuksen rohingya-muslimeja vastaan, eivätkä vääränlaista myötätuntoa Aung San Suu Kyita kohtaan tunteneet länsimaat olleet halukkaita painostamaan maata.voidaan suojella populistien ja itsevaltiaiden hyökkäyksiltä. Silloin on nojattava periaatteisiin ja lakattava antamasta periksi. On sitouduttava asiaan, eikä epätoivolle saa antaa valtaa.