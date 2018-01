Mielipide

Sovellus, jolla voi pyytää suostumusta seksiin on monella tavalla huono – mutta erityisesti yksi mainoslauseis

uutisoitiin sovelluksesta, jolla voi pyytää suostumusta seksiin. Sovellusta ei ole vielä julkaistu, mutta se on herättänyt kiinnostusta ja kritiikkiä.Legal Fling -sovellus perustelee itsensä sillä, että kun suostumus on varmistettu, kukaan ei pääse jälkikäteen syyttämään mistään.Ajatus on monella tavalla huono, mutta erityisesti yksi sovelluksen mainoslauseista kiinnitti huomion.”Älä pilaa herkkää hetkeä.” Mainostekstin mukaan seksin ehdottaminen voi olla kiusallista, joten suostumus on parempi hoitaa kuntoon etukäteen yhdellä puhelimen ruudun näppäyksellä.vaarallisilla vesillä.Mutta olihan tämä odotettavissa. Ensin tunteista avauduttiin kirjeissä, sitten tekstiviesteissä, MSN Messengerissä, Whatsappissa ja Facebookissa. Tinder helpotti elämää vielä enemmän, kun enää ei tarvinnut edes kirjoittaa, että olisin sinusta kiinnostunut. Yksi puhelimen ruudun kosketus riitti.Puhumattakaan pakkien antamisesta. Ei tarvitse puhua eikä välttämättä edes kirjoittaa – kunhan jättää vastaamatta viesteihin. Äärimmäisessä tilanteessa voi poistaa toisen kavereista ruutua näpäyttämällä.Kauhean kätevää, mutta kauhean tylsää. Kiusallisuus on nimittäin elämän suola.hykerryttävimpiä kohtauksia ovat kiusalliset keskustelut. Niihin on niin helppo samastua.Oli kyseessä sitten keskustelu seksistä, tunteista tai vaikka suolistovaivoista, puhuminen tuntuu aina yhtä vaikealta. Kaikilla on omat aiheensa, joista juttelu ei luonnistu. Teknologian kehittäjät yrittävät ratkaista tätä ongelmaa parhaansa mukaan.Mikään ei kuitenkaan korvaa puhu­mista. Kiusallisista keskusteluista saa paitsi hauskoja tarinoita myös itsensä ylittämisen tunteen. Tämä tietysti edellyttää, että ei ota itseään ja elämäänsä liian vakavasti. Keskusteluja voi jäädä vatvomaan ja muistelemaan, mutta ainakaan niistä ei jää kirjallista todistetta selailtavaksi.Puhuminen ehkäisee väärinkäsityksiä ja tuntuu paljon henkilökohtaisemmalta kuin ruudulla nähty viesti tai emoji. Kuinka hyvä mieli tulisikaan, jos jokainen Facebook-tykkäys tultaisiin sanomaan päin naamaa.Pidetään puhetaitomme eikä anneta teknologian viedä meiltä kiusallisia keskusteluita.