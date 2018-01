Mielipide

Soiden hiilinieluja pitää vahvistaa

on keskusteltu vilkkaasti ojitettujen suometsien maaperän hiilipäästöjen määrästä. Kaikki keskustelun osapuolet ovat huolissaan päästöjen vaikutuksesta ilmaston lämpenemiseen. Keskustelussa ei ole kuitenkaan huomioitu tekijää, joka vaikuttaa selvästi ilmakehän kasvihuonekaasujen määrään: luonnontilaisten soiden hiilinieluja.Viime vuosituhansien aikana Suomen luonnontilaiset suot ovat sitoneet ilmakehästä keskimäärin 60–130 grammaa hiilidioksidia ne­liö­metriä kohti vuodessa. Näiden hiilinielujen ilmastoa viilentävä vaikutus on suurempi kuin samojen soiden metaanipäästöjen lämmittävä vaikutus.Luonnontilaisten soiden hiilinieluista ei ole keskusteltu osittain siksi, että ne eivät kuulu ilmastosopimusten mukaisten kasvihuonekaasuinventaarioiden piiriin. Inventaarioissa seurataan vain ihmistoiminnasta aiheutuvia päästöjä ja nieluja., kokonaan ojittamatta jää­neet suoalueet sijaitsevat pääosin Pohjois-Suomessa. Niiden hiilinielut saattavat voida ihan hyvin. Emme kuitenkaan tiedä kovinkaan tarkasti, kuinka ilmaston muuttuminen muovaa niiden kykyä sitoa hiiltä.Etelä-Suomen ojittamattomat suot taas kärsivät siitä, että muualla tehty ojitus kuivattaa vähintään ­niiden reunoja joko suoraan tai ­epäsuorasti. Etelä-Suomessa soiden luontoarvojen jatkuva heikkeneminen johtuu osittain tällaisesta kuivumisesta.Soiden kuivumisen vaikutusta ­hiilinieluun ei ole kartoitettu. Hiili­nieluja voitaisiin todennäköisesti vahvistaa ja samalla pysäyttää luonto­arvojen heikkeneminen, jos soiden reuna-alueiden kuivuminen saataisiin pysäytettyä.muita kaikkien hyväksyttävissä olevia keinoja soiden hiilinielujen vahvistamiseksi katse kääntyy ensimmäisenä sellaisiin heikosti tuottaviin alueisiin, joilla kuivatus ei ole lisännyt puuston ­kasvua riittävästi metsätalouden harjoittamista varten.Valtakunnan metsien inventointi osoittaa, että kitu- ja joutomaan ­ojitusalueiden kokonaispinta-ala on hieman vajaat 0,6 miljoonaa hehtaaria. Näiden alueiden päästöt vaihtelevat pienestä hyvin suureen turpeen ominaisuuksien mukaan.Kyseisiä alueita ennallistamalla saataisiin hyvin todennäköisesti kasvatettua hiilinielua – ja vieläpä selvästi nopeammin kuin ennallistamalla tuottoisia suometsiä. Osa näistä kohteista on sijainniltaan ­sellaisia, ettei niitä voida helposti ­ennallistaa eli nostaa niiden veden­pintaa haittaamatta puuston kasvua toisaalla. Suurin osa alueista olisi kuitenkin mahdollista ennallistaa. Iso kysymys on, kuka sen maksaisi?oli aikoinaan suunnitelmallista ja valtion tukemaa. Tukitoimilla pyrittiin lisäämään Suomen metsävaroja. Puuta hakattiin sotien jälkeiselle talouskasvulle tärkeän metsäteollisuuden tarpeisiin 1960-luvun alkupuolella enemmän kuin metsät kasvoivat.Tukitoimin pyrittiin aluksi ojittamaan vain sellaisia soita, joista tutkimusten mukaan kehittyisi tuot­toisia metsiä. Myöhemmin mukaan tuli työllisyyttä lisääviä tavoitteita, mikä osaltaan johti jossakin määrin myös metsänkasvatukseen sopimattomien soiden ojittamiseen.Ojitukset on nykyään helppo tuomita, mutta kuka meistä voi vannoa, että olisi sen ajan oloissa ja tiedoin toiminut toisin?suometsänomistajat ovat pitkälti joko ostaneet tai perineet metsänsä ojituspäätösten tekijöiltä. Ojitusten haittoja ja kustannuksia ei voi vyöryttää yksin heidän nis­koilleen.Voisimmeko käyttää joukkorahoitusta tai luoda soiden hiilinielujen vahvistamiseen muita mekanismeja, joilla sekä yritykset että yksittäiset ihmiset voisivat osoittaa tukensa ilmastonmuutoksen torjunnalle? Uusien suorien tukien luomista vastustavat todennäköisesti sekä Suomen että EU:n kirstunvartijat, mutta sitäkin voitaisiin kenties harkita.hyötyä soiden hiilinielujen vaalimisesta ja vahvistamisesta sitten olisi? Ilmastosopimusten mukaisten päästövähennystavoitteiden ja hiilikaupan näkökulmasta ei tällä hetkellä mitään. Ilmastonsuojelun näkökulmasta ne ovat kuitenkin hyviä tekoja, ja hyviä tekoja tarvitaan juuri nyt ja lähitulevaisuudessa.