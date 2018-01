Mielipide

Tein graduni neljässä kuukaudessa työn ja perheen ohessa, ja prosessista jäi pelkästään myönteinen muisto

Valmistuin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

kesäkuussa 2017 maisteriksi, joten oma gradutaipaleeni on vielä tuoreessa muistissa. Tein graduni neljässä kuukaudessa ja sain siitä riittävän hyvän arvosanan ottaen huomioon elämäntilanteeseen liittyvät realiteetit.Graduprosessista jäi pelkästään myönteinen muisto, vaikka luonnollisesti myös oma taipaleeni sisälsi ahdistusta, stressiä ja pelkoa epäonnistumisesta. Tein tutkimukseni työn ja perheen rinnalla: aikaa oli rajallisesti, ja vaadittiin vahvaa sisäistä motivaatiota, itsensä johtamista ja innostusta tarttua työhön ja saattaa se loppuun.Graduprosessi on aina hyvin henkilökohtainen matka, mutta joitain vinkkejä rohkenen kuitenkin antaa.Lähtökohtaisesti gradua kannattaa ajatella yhtenä opintosuorituksena muiden joukossa: se ei ole niin vakavaa.Rajaa aihe tarkasti ja pysy siinä, vaikka maailma on täynnä mielenkiintoisia ilmiöitä. Jos vain mahdollista, syvennä kandidaatin tutkielma graduksi: säästät paljon aikaa ja voit hyödyntää jo aiemmin tuotettua. Usko itseesi ja ilmoittaudu heti graduryhmään, kun vain opintojen eteneminen sen sallii. ­Hyvässä lykyssä saat – kuten minä sain – mahtavan ohjaajan, joka sparraa sinut maaliin.Aikatauluta prosessi, sillä se pakottaa töihin. Gradu syntyy kirjoittamalla: aloita kirjoittaminen heti. Itse sain hyvän alun kirjoittamalla viikon putkeen ja siitä eteenpäin peri­aatteella puoli sivua päivässä. Kirjoitan melko valmista ja viimeisteltyä tekstiä alusta alkaen. Toinen tuottaa tajunnanvirtaa ja viimeistelee myöhemmin. Tärkeintä on, että tekstiä syntyy.Pyydä kommentteja ohjaajalta aina kun siltä tuntuu: hän on sitä varten.Siirry melko nopeasti aineiston keruuseen. Tutkimukseni haastattelut olivat niin innostavia, että kirjoitin flown voimalla työni loppuun. Gradu ei ole elämää suurempi asia vaan tutkimuksen tekemisen harjoitus.