Mielipide

Velka, huoleton velipuoli

Uusi

Kotitalouksien

Kulutusluotot

sohva ja televisio, loma­matka ja kuumailma­pallolento. Kaikki tämä on tarjolla, nettiä naputtele­malla muutamassa minuutissa. Lainarahalla, ilman vakuuksia ja takaajia. Radiokanavilla taajaan pyörivät pikalainamainokset saavat velkaantumisen kuulostamaan helpolta ja huolettomalta. Ihmekös tuo, että laina­raha tekee kauppansa.Kotitalouksien velkaantumisesta ja sen aiheuttamista riskeistä ovat varoittaneet niin Euroopan järjestelmäriskikomitea ESRB kuin Kansainvälinen valuuttarahasto IMF:kin. Yksilötasolla riski on monen kohdalla jo aktualisoitunut: maksuhäiriömerkintä on yli 374 000 suomalaisella.velkaantumisaste oli joulukuun päätteeksi 127,8 prosenttia niiden käytettävissä olevista eli verojen sekä sosiaali- ja eläkemaksujen jälkeen käteen jäävistä vuosituloista. Velanotto on kasvanut yhtäjaksoisesti vuodesta 1997. Vielä vuosi­tuhannen vaihteessa velkaantumisaste oli 67,5 prosenttia.Lainarahasta valtaosa on otettu asumiseen. Voimakkaimmin, yli viiden prosentin vuosivauhdilla kasvava ryhmä on kuitenkin ”muut velat”. Niitä ovat kulutukseen, isoihin hankintoihin kuten autoon tai veneeseen sekä opintoihin otetut lainat. Suomen Pankin mukaan erityisen suosittuja ovat nyt vakuudettomat luotot. Mistään aivan pikkusummasta ei kulutusluotoissakaan ole kyse: vajaan 24 miljardin euron lainapotti jakaantuu 991 500 taloudelle, ollen keskimäärin 24 075 euroa.yhdistetään helposti nuoriin aikuisiin. Todellisuudessa niitä on eniten 35–54-vuotiailla. Varovaisimpia ovat alle 25- ja yli 65-vuotiaat.Vajaalla puolella talouksista ei ole juurikaan puskuria yllättäville menoille. Finanssialan viime kesänä julkaiseman selvityksen 2 500 vastaajasta 58 prosenttia kertoi tulonsa menoja suuremmiksi, jolloin rahaa jää myös säästöön. Kolmannes talouksista elää arkensa nollasummapelinä. Valitettavan monen kohdalla jo pesukoneen hajoaminen tai koiran eläinlääkärireissu vaativat poikkeustoimia. Kuudella prosentilla vastaajista menot ylittävät tulot, ja he rahoittavat elämäänsä vanhoilla säästöillä tai lainoilla.Vanha sananlasku varoittaa, että velka on veli otettaessa, velipuoli maksettaessa. Mainosten maailmassa synkistelyt kuitenkin unohtuvat, kuten velkakestävyys siinäkin mahdollisessa tilanteessa, että korot jossain vaiheessa lähtisivät laukalle tai työpaikka menisi alta.