Arkkipiispa ja Suomen Pakolaisapu yhteisessä Vieraskynä-kirjoituksessaan: Suomen turvapaikkapolitiikkaa pitää

turvapaikkapolitiikka on Euroopan kireimpiä. Samaan ­aikaan Suomi on EU:n perusoikeusviraston tutkimuksen mukaan yksi niistä EU-maista, joissa koetaan ­eniten etnistä syrjintää. Tämä on vakavaa ja huolestuttavaa kehitystä maassa, jota on rakennettu tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja ihmisoikeuksien perustalle.Eurooppaan saapui vuonna 2015 huomattavasti enemmän turva­paikanhakijoita kuin edellisvuosina. Suomeen heitä tuli 32 378. Uskomme, että viranomaiset pyrkivät tuolloin toimimaan asianmukaisesti ja kansainvälisiä velvoitteita noudat­taen. Päättäjiltä edellytettiin samaan aikaan reagointia ja konkreettisia toimia. Tehdyt ratkaisut ovat kuitenkin johtaneet siihen, että Suomen turvapaikkakäytännöstä on tullut Euroopan tiukimpia.Muutos ei johdu yhdestä yksittäisestä päätöksestä vaan lukuisista valinnoista, joita sekä poliittiset päättäjät että viranomaiset ovat tehneet. Kaikkien näiden valintojen yhteisvaikutus on heijastunut suuresti turvapaikkamenettelyyn ja siinä tehtäviin päätöksiin. Näemme niiden inhimilliset seuraukset kirkon ja järjestöjen työssä, ja olemme tilanteesta syvästi huolissamme.ahdinko on saavuttanut maailmassa ennennäkemättömät mittasuhteet. Yli 65 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa. Heistä 84 prosenttia elää maailman köyhimmissä maissa. Avuntarve on hälyttävän suuri.Samaan aikaan liian moni maa pyrkii pikemminkin estämään pakolaisten tulon kuin auttamaan mahdollisimman monia. Tämä kehitys on ollut nähtävissä sekä Suomessa että muualla EU:ssa siitä huolimatta, että EU-maissa on nyt vain 3,5 prosenttia maailman pakolaisista.Suomessa mahdollisuutta päästä kansainvälisen suojelun piiriin on viime vuosina monin tavoin kavennettu. Mahdollisuus humanitaariseen suojeluun on poistettu, ja turvapaikanhakijoiden mahdollisuutta oikeusapuun turvapaikkaprosessin ratkaisevassa alkuvaiheessa on merkittävästi heikennetty.Perheenyhdistämisestä on tehty lähes mahdotonta, mikä rikkoo perustavanlaatuista oikeutta perhe-elämään ja vaikeuttaa kotoutumista. Samalla suojelua tarvitsevilta on viety yksi hallittu ja turvallinen keino päästä turvaan.Paperittomien määrä on lisääntynyt, kun kielteisen päätöksen saaneita turvapaikanhakijoita on poistettu vastaanottopalveluista, vaikka heidän paluunsa kotimaahan olisi mahdotonta.viranomaisten linjaukset keskeisimpien lähtömaiden tilanteesta ja sisäisen paon mahdollisuudesta ovat ristiriidassa muun muassa YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n arvion kanssa. Turvallisuusarviossa tulee arvioida mahdollisuus turvalliseen elämään, johon kuuluu myös esimerkiksi uskonnon harjoittaminen. Poliittiset tavoitteet, kuten turvapaikanhakijoiden määrän hillitseminen, eivät saa vaikuttaa arvioon.Kielteisetkin turvapaikkapäätökset ja niitä seuraavat palautukset kuuluvat turvapaikkajärjestelmään. Turvapaikkamenettelyn tarkoitus on turvata, että hakijoiden joukosta tunnistetaan ne, joilla on tarve kansainväliseen suojeluun. Suomen uusimpien linjausten ja lakimuutosten vuoksi on suuri riski, että käännytettävien joukossa on kansainvälistä suojelua tarvitsevia henkilöitä.ihmisellä on kansain­välisten sopimusten nojalla oikeus hakea turvaa ja suojelua. Turvapaikkamenettelyssä ei ole kyse solidaarisuudesta tai politiikasta vaan lain ja kansainvälisten sopimusten noudattamisesta. Sen perustana ovat ihmisarvo ja ihmis­oikeudet, joiden kunnioittamiseen Suomi on sitoutunut. Yksikin tapaus, jossa palautettu on vaarassa joutua vainon kohteeksi, rikkoo tätä sitoumusta.Suomella on oikeudellinen velvollisuus tarjota turvaa tarvitseville, ja siihen velvoittaa myös inhimillinen vastuu. Meillä on vakava huoli siitä, miten kansakuntana kannamme vastuumme ja miten turvapaikan­hakijoiden ja pakolaisten oikeudet toteutuvat Suomessa. Kyse ei ole yksittäisistä päätöksistä vaan nopeasti eteen tulleissa tilanteissa tehtyjen toimien kokonaisvaikutuksesta.Pidämme välttämättömänä, että Suomi varmistaa turvapaikanhakijoiden oikeusturvan ja ihmisoikeuksien toteutumisen selvittämällä viime vuosina tehtyjen kiristysten kokonaisvaikutukset sekä arvioimalla tehtyjä linjauksia uudelleen.