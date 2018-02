Mielipide

Suomen presidentti muokkaa maailmaa vain hieman, mutta maailma muokkaa presidentin aseman Suomessa

Sauli Niinistön toinen kausi tasavallan presidenttinä päättyy, hän on 75-vuotias ja tästä vuosisadasta on takana jo vajaa neljännes. Nyt kauden alussa on hyvä tilaisuus altistaa itsensä myöhemmälle pilkalle arvioimalla, mitä Suomelle ja presidentin asemalle kuuluu seuraavien kuuden vuoden aikana.Voi olla, että seuraavassa, vuosina 2023–2024 käytävässä kampanjassa presidenttiehdokkaat kilpailevat Suomessa, jolla on takanaan seit­semän lihavaa vuotta, kun mukaan lasketaan hyvin mennyt vuosi 2017. Se ei olisi ennennäkemätöntä. 1990-luvun alun laman hellitettyä vuosikymmenen puolivälissä Suomen talous kasvoi 12 vuotta peräkkäin.Suhteellisen seesteisten vuosien jälkeen seuraavalle presidentille voisi olla tarjolla vähäisempi rooli kuin se, joka Niinistölle on karttunut kriisien vuoksi.Seesteisyys olisi kuitenkin yllätys. Talouskasvun pituutta ei tiedä ­kukaan, mutta on todennäköistä, että maailman meno jatkuu ajoittain erittäin myrskyisänä.Tasavallan presidentin roolille ratkaisevaa ei ole vain tulevien kansainvälisten kriisien kovuus vaan myös niiden laatu. Kotimaassa pre­sidentin asemaa rajaa perustuslain lisäksi politiikka.politiikan palaset liikkuvat viimeistään ensi vuoden huhtikuussa eduskuntavaaleissa. Niiden jälkeen vaihtuu hallitus, ja kaikista nykyisistä merkeistä päätellen myös pääministeri.Tähän mennessä Niinistö on kohdannut presidenttinä kolme pää­ministeriä, kokoomuksen Jyrki ­Kataisen ja Alexander Stubbin sekä keskustan Juha Sipilän. Heistä vain Stubb yritti haastaa Niinistön ulkopolitiikan linjauksissa – ja hävisi.Niinistö lujitti asemaansa jo varhain ensimmäisellä kaudellaan järjestelyllä, jossa valtioneuvosto sai aiempaa paremmin tietoa presidentin ulkopolitiikasta ja presidentti sai aiempaa varhaisemmin tietoa pääministerin johtaman EU-politiikan valmistelusta. Lisäksi Niinistö on korostanut yhteyttään suoraan eduskuntaan, ohi valtioneuvoston.Ensimmäisinä presidenttivuosina Niinistön asema ei kuitenkaan noussut heti nykytasolleen. Suurin kansainvälinen uhka oli edelleen euro­alueen velkakriisi, joka osui suoraan pääministerin tontille.Suuret EU-kriisit ovat hyvin mahdollisia myös Niinistön toisella kaudella. Euroopan unioni joutuu sopeutumaan Britannian EU-eron seurauksiin samalla, kun osa itäisistä jäsenmaista yrittää käyttää EU:ta seteliautomaattina piittaamatta unionin yhteisistä periaatteista.Uusi EU-kriisi olisi kova testi presidentin ja seuraavan pääministerin vallanjaolle. Kaikki pääministerit eivät välttämättä luovuta ulkopoliittista valtaansa presidentille yhtä anteliaasti kuin Juha Sipilä.on jo näyttöä, että EU-kriisit voivat myös vahvistaa presidentin valtaa. Niin kävi pakolais­kriisissä, kun Suomeen saapui ­vuonna 2015 yli 32 000 turvapaikanhakijaa.Niinistö sai kansalaisilta vasta­kaikua vetoamalla tarkemmin määrittelemättömiin ”tolkun ihmisiin”.Kukaan ei enää erityisemmin hämmästellyt presidentin roolia selkeästi EU-asioihin kuuluneessa pakolaiskriisissä. Toki kyse oli myös kansallisesta turvallisuudesta.Hallitsematon maahanmuutto kuuluu ehdottomasti niihin kriiseihin, jotka voivat uusiutua esimerkiksi ilmastonmuutoksen voimistamina ja joissa katseet voivat kääntyä taas presidenttiin.jännitteet ovat kuitenkin edelleen ilmeisin presidentin valtaan vaikuttava tekijä.Vaalikampanjassa ehdokkaat tyytyivät aika pitkälle toistamaan itsestäänselvyyttä, että Suomen liittyminen Natoon olisi kansallinen päätös. Mitä muuta se voisi olla?Uhkakuvat ovat olemassa riippumatta siitä, mihin Suomi liittyy.Häiriökäyttäytyminen on heikentyvälle Venäjälle edelleen houkutteleva vaihtoehto. Ukrainassa sota jatkuu. Muualla kriisejä kytee niin paljon, että jotkin niistä leimahtavat liekkiin kuuden vuoden kuluessa.Eikä tämä vielä riitä. Viime viikon numerossaan brittilehti The Eco­nomist muistutti, että myös suur­valtasota on palannut uhkakuvien joukkoon niistä suurimpana.Kun suuret valtarakenteet ovat liikkeessä, Suomen presidentin mahdollisuudet muokata tapahtumia ovat hyvin rajalliset, vaikka eivät kokonaan olemattomat.Sen sijaan suuret ja vaikeasti hallittavat tapahtumat muokkaavat Suomen presidentin merkitystä Suomessa ja sen ulkopuolella.