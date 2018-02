Mielipide

Onko moraali aisti? Viisaat ovat pohtineet asiaa jo vuosisatoja

Edus­kunnan puhemies

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Voiko

Monet

Moraali

Maria Lohela piti torstaina presidentin virkaan­astujaisissa eduskunnassa paljon kehuja saaneen puheen. Kiitokset ovat ansaittuja, sillä puhe pani miettimään perimmäisiä kysymyksiä.Onko vauvalla moraali? Entä gorillalla?Lohela kysyi puheessaan, mikä on presidentin tärkein aisti.Perusaistejahan on viisi: maku-, haju-, näkö-, kuulo- ja tuntoaisti. Presidentin tärkeimmäksi aistiksi Lohela kuitenkin nosti ”moraalisen aistin” eli kyvyn erottaa oikea väärästä.”Niin kauan kun Suomi on ollut olemassa, maamme valtiojohto on kohdannut saman moraalisen kysymyksen: mikä on kansallisen edun ja ihmiskunnan edun välinen suhde?” Lohela sanoi.moraalia kutsua aistiksi?Tätä kysymystä ovat filosofit, psyko­logit, teologit ja muut viisaat pohtineet jo vuosisatoja.Moraaliaistista ryhtyivät puhumaan 1700-luvun sentimentalisteiksi kutsutut filosofit. He pitivät moraalia jonkinlaisena metafyysisenä ilmiönä.Mutta. Jos moraaliaisti olisi aisti muiden joukossa, sehän tarkoittaisi, että moraali olisi ihmisen perusominaisuus. Se tarkoittaisi, että vastasyntyneellä vauvallakin olisi sisäänrakennettuna jonkinlainen moraalinen kompassi.tuntuvat uskovan, että eläimilläkin on moraali. Esimerkkinä mainitaan usein Binti Jua -niminen gorilla.Vuonna 1996 Chicagon eläintarhassa kolmivuotias poika kiipesi gorilla-aitauksen reunalle ja putosi gorillojen keskelle. Ihmisten kirkuessa Binti Jua käveli tajuttoman pojan luokse ja otti tämän syliinsä. Kun hoitajat ryntäsivät aitaukseen, Binti Jua asteli heidän luokseen ja laski pojan varovaisesti heidän eteensä.Sittemmin asiantuntijat ovat kiistelleet, mistä gorillan reaktio johtui. Osan mielestä syynä oli ympäristö – Binti Jua oli viettänyt koko elämänsä ihmisten keskellä eläintarhassa. Toisten mielestä syynä oli se, että gorillat pystyvät kokemaan sympatiaa toista olentoa kohtaan.Chicagolainen kauppias lahjoitti Binti Jualle 50 kiloa banaaneja.on joka tapauksessa opittua. Ihminen oppii kasvaessaan ymmärtämään, mikä on oikein ja mikä väärin. Ehkä sama pätee gorillaankin.Omien havaintojeni mukaan vauvat lähinnä köllöttelevät, mutta se ei silti todista, etteivätkö he hiljaa mielessään kävisi moraalista jaakobinpainia kansallisen ja ihmiskunnan edun suhteesta.