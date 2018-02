Mielipide

Metsänhoito passivoituu perikuntien metsissä

Metsien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ratkaisun avaimet

Verohallinnon

Hyvä esimerkki

merkitys kansantaloudelle on helppo ymmärtää. Vuonna 2014 metsäsektorin koko ­arvoketju työllisti lähes 140 000 ihmistä ja kerrytti valtion kassaan ­verotuloja 3,8 miljardia euroa. ­Toissa vuonna metsäteollisuus toi vienti­tuloja yli 11 miljardia euroa eli 22 prosenttia Suomen kaikista vientituloista.Suomalaisella metsäosaamisella on vahvat näytöt. Itsenäisyyden alussa metsissä oli puuta noin 1,4 miljardia kuutiometriä, kun nykyisin puuta on noin 2,4 miljardia kuutiometriä. Samaan aikaan metsien vuosikasvu on kaksinkertaistunut 110 miljoonaan kuutiometriin. Suoritus on huippuluokkaa, kun ­ottaa huomioon, että sadan vuoden aikana metsistä on korjattu puuta 3,6 kertaa lähtöpuuston määrä.Meillä on siis hallussamme resepti, miten leivotaan kakku, joka vain kasvaa syödessä. Tämä antaa vahvan pohjan hakea ratkaisuja ym­päristöhaasteisiin: ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja luonnonvarojen riittävyyden parantamiseen.Metsäpolitiikan tavoitteena tuleekin olla metsien kasvun lisääminen. Meidän pitää varmistaa metsien hyvän hoidon jatkuminen ja kehittäminen. Metsäluonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen kuuluu hyvään metsänhoitoon.ovat yksityi­sillä metsänomistajilla, sillä heidän metsissään kasvaa 65 prosenttia puuvaroista. Meidän tulee kaikin keinoin parantaa aktiivisen metsätalouden harjoittamisen edellytyksiä.Metsänomistuksen rakenne ja sen toimivuus ovat kaiken perusta. Kansallinen metsästrategia 2025 ja nykyinen hallitusohjelma antavat hyvät eväät perustan vahvistamiseen.Viime vuoden alussa tuli voimaan tärkeä lainmuutos, metsä­lahja­­vähennys, jolla kannustetaan metsä­tilojen sukupolvenvaihdoksiin omistajan elinaikana. Samalla edistetään metsätilakoon kasvua ja ehkäistään tilojen pirstomista.Hallituksen työlistalla on myös perikuntaomistuksen kehittäminen. Se onkin välttämätöntä. Suomeen on vuosikymmenien saatossa kertynyt noin 45 000 metsää omistavaa kuolinpesää, joissa on noin 180 000 osakasta. Perikuntien hallussa on noin kymmenen prosenttia yksityismetsien pinta-alasta eli runsaat miljoona hehtaaria.Metsänhoidon kannalta kuolin­pesä on haasteellinen tapa omistaa metsää. Kun tilalla on monta omistajaa ja vaaditaan yksimielistä päätöksentekoa, käy helposti niin, että metsien hoito passivoituu. Osakkailla voi olla metsäomaisuuden hoidosta erilaisia näkemyksiä, joita ei saada sovitettua yhteen. Kun osakkaaksi ajan kuluessa tulee toinen kuolinpesä, vaikeuskerroin kasvaa.tilastoissa kuolinpesien passiivisuus näkyy selvästi. Metsää omistavien kuolinpesien saamat hakkuutulot ovat viime vuosina jääneet noin 20 prosenttia pienemmiksi kuin muista yksityis­metsistä saadut tulot.Kuolinpesien metsäomaisuuden hoidossa tulisikin ottaa käyttöön enemmistöpäätökset, jotta hoitotyöt saadaan tehtyä ajallaan. Myöhästyneet ja tekemättä jääneet taimikonhoidot sekä harvennus- ja ­uudistushakkuut tuottavat joka vuosi rahallista tappiota omistajille.Samalla teollisuudelta jää saamatta arvokasta puuraaka-ainetta ja kansantalous jää ilman tulovirtoja. Myös ­ilmasto kärsii, jos metsän kasvu pienenee ja hiiltä sitoutuu puustoon vähemmän.Yhtä lailla päätöksiä pitää pystyä tekemään myös silloin, kun osakkaiden enemmistön tavoitteena on vaikkapa luontoarvojen vaaliminen tai virkistyskäytön edistäminen.toimivasta metsänomistuksen muodosta on yhteismetsäomistus. Siinä metsiä hoidetaan suunnitelmallisesti ja tehokkaasti enemmistöpäätöksin, osakkaiden yhteiseksi hyväksi. Passivoituneille kuolinpesille enemmistöpäätösmenettely antaisi vahvan selkänojan käynnistää metsänhoitotyöt. Myös omistusjärjestelyt saisivat todennäköisesti uutta vauhtia.On myös välttämätöntä parantaa kuolinpesän osakkaiden yhteys­tietojen saatavuutta. Yksinkertaisin keino olisi velvoittaa kuolinpesät ­tekemään niin kutsuttu selvennyslainhuuto, jolloin ajantasainen omistajatieto saataisiin julkiseen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.Näin alan toimijat voisivat ta­voittaa kuolin­pesän osakkaat samaan tapaan kuin muutkin metsänomistajat.