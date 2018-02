Mielipide

Kovia kokeneet Balkanin maat ansaitsevat toivoa – komission ei pidä tappaa EU-polusta unelmoivien ihmisten une

julkaisee tänään tiistaina strategian, jossa luvataan EU-jäsenyys­näkymää kuudelle Länsi-Balkanin maalle. Komissio valmistautuu siihen, että Serbia ja Montenegro voivat liittyä unioniin vuonna 2025, jos mailta vaaditut uudistukset menevät nappiin.Kiinnostavaa on nähdä, miten selvän lupauksen komissio antaa neljälle muulle maalle: Makedonialle, Albanialle, Kosovolle sekä Bosnialle ja Hertsegovinalle, joiden kanssa jäsenyysneuvotteluja ei ole vielä aloitettu. Annetaanko lämminhenkisiä mutta epämääräisiä periaatteellisia lupauksia vai aikatauluineen konkreettinen näkymä neuvotteluista?Komissio on vaikeassa paikassa, sillä se joutuu kuuntelemaan laajentumiseen nihkeästi suhtautuvia EU-maita. Ja toisaalta Balkanin maita, jotka eivät tiedä, missä niiden henkinen koti nyt sijaitsee.Balkanin kuusikon maantieteellisestä sijainnista ei sen sijaan vallitse epäselvyyttä: niitä ympäröi viisi sekä sotilasliitto Natoon että EU:hun kuuluvaa maata. Karttaa katsomalla EU on niille mitä luontevin kerho, mutta niin yksinkertainen paikka maailma ei ole.ailla on pitkä lista ongelmia järjestäytyneestä rikollisuudesta keskinäisiin kiistoihin. Erityisen ongelmallinen on Kosovo, jota Serbia pitää maakuntanaan. Komissio aikoo edellyttää, aivan oikein, että kaksikko normalisoi suhteensa laillisesti sitovalla sopimuksella.Samaan aikaan pitäisi vakuuttaa viisi vastahankaista EU-maata tunnustamaan Kosovon itsenäisyys. Strategian julkistuksen alla yksi niistä, Katalonia-kriisinsä kanssa painiva Espanja, kirjelmöi komissiolle, että strategiassa ei saisi edes puhua ”Länsi-Balkanin kuusikosta”, koska Kosovo ei ole itsenäinen maa.Komission pitää kertoa Espanjalle, että ei käy. Balkanin maita on hermostuttanut jo riittämiin se, että komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker lyttäsi 2014 maiden jäsenyyshaaveet vuosiksi.Nykyisessä tilanteessa Balkanin kuusikko on joka tapauksessa jaettu kolmeen eri kastiin, ja EU-unelmissaan surkeimmassa asemassa ovat 1990-luvun sodissa raadellut Kosovo sekä Bosnia ja Hertsegovina.Miksi näitä maita pitäisi lannistaa strategiaan kirjattavilla harkitsemattomilla lauseilla, kun niiden jäseniksi ottaminen on joka tapauksessa aikaisintaan noin vuoden 2033 asioita?Strategian tehtävä on olla strateginen, ei EU-polusta haaveilevien ihmisten unelmien tappaminen.