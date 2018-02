Mielipide

Digitalisaatio vaikuttaa myös ihmisen elinpiiriin

Olen

Digitaalisuuden

Suhteeni

Ostosten

asunut nykyisillä koti­kulmillani Hel­singissä hieman yli kahdeksan vuotta. Kotini on tuntunut koko ajan tutulta ja omalta, mutta sen lähi­ympäristö jäi minulle pitkäksi aikaa vieraaksi muutamaa mukavaa lenkkipolkua ja moni­puolisia liikenneyhteyksiä lukuun ottamatta.Lähiseutuni julkiset palvelut ovat minulle pääosin yhä vieraita, sillä kahden terveen työssä käyvän aikuisen taloudessa ne eivät ole tulleet tutuiksi. Aikaisemmin lasten päiväkodit ja koulut synnyttivät kontakteja naapurustoon.Käyn töissä Helsingin keskustassa. Koska kuulun uskonnolliseen vähemmistöön, olen hakenut aina myös uskonnolliset palveluni ja elämykseni sieltä. Asiointini suuntautui vahvasti Helsingin keskustaan myös kaikkina niinä vuosina, jotka asuin perheineni pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Siksi tarkempi tutustuminenkin omiin kotikulmiini lähti liikkeelle viipeellä – ja sittenkin vasta sen jälkeen, kun aloin asioida aiempaa enemmän ja säännöllisemmin verkkokaupassa.sanotaan usein irrottavan ihmisen aiempaa vahvemmin ajasta ja paikasta. Verkkokaupan tapauksessa paikasta irrottautuminen ei ole kuitenkaan täydellistä, sillä sieltä ostamieni tavaroiden täytyy päätyä jossain vaiheessa sinne, missä olen itsekin.Inhoan kaikenlaisia vapaa-ajan aikatauluja. Siksi en käytä juuri koskaan paketeille tarkoitettuja kotiinkuljetuspalveluita vaan haen ostokseni kotiani lähinnä olevista noutopisteistä. Ne puolestaan sijaitsevat nykyisin suunnissa, jotka eivät olleet minulle aiemmin tuttuja edes kotini ohi kulkevan bussin ikkunasta. Tarkempi tutustuminen omaan lähiympäristööni lähti liikkeelle juuri tässä verkkokaupan asiointiini tuomasta suunnanmuutoksesta.En vieläkään tunne omia naapureitani rappukäytävässä vaihdettuja satunnaisia tervehdyksiä lukuun ottamatta. Enkä edelleenkään toimi paikallisissa yhdistyksissä enkä käy oman kaupunginosani myyjäisissä enkä talkoissa. Mutta verkkokauppaostosten toistuvan noutamisen ansiosta tunnistan jo kuitenkin kadunnimet ja yhdyskuntarakenteen vaihtelut myös niiden kokoomakatujen varsilta, joihin oma matkani töistä kotiin ei koskaan aiemmin ulottunut.Nyt noista uusista suunnista on tullut jo niin tuttuja, että kävin aivan varta vasten antamassa myös presidentinvaalien ennakkoääneni siellä sijaitsevassa naapurikaupunginosan kirjastossa. Se oli jonkinlainen käännepiste, sillä sitä ennen olin äänestänyt ennakkoon likimain ainoastaan ja vain Helsingin keskustassa.Helsingin keskustaan on monin tavoin rapistumassa. Se johtuu digitalisaation tuomien mahdollisuuksien lisäksi myös siitä, että keskustan viihtyisimmät kahvilat ovat nykyisin kovin ruuhkaisia ja kalliita. Minulle tärkeä ulkomaisten kirjojen valikoima on ollut jo vuosien ajan pikemminkin suppeneva kuin laajentuva. Siksi verkkokauppojen kutsuun oli lopulta helppoa vastata – ensin ulkomaisten tietokirjojen ja joidenkin yksittäisten pien­esineiden mutta vähitellen monen muunkin tuoteryhmän kohdalla.Olen siis kuin huomaamatta liittynyt siihen asiakasvirtaan, joka ­katoaa keskustan kivijalkakaupoista. Verkkokauppaostosteni noutopaikka ei kuitenkaan sijaitse suuressa kauppakeskuksessa vaan pienessä ja hieman nuhjuiselta näyttävässä päivittäistavarakaupassa vanhan asuinalueen keskellä.toistuva nouto on innostanut minua laajentamaan myös ulkoilureittejäni tuohon uuteen suuntaan, sillä siellä on paljon omaa kotikortteliani vanhempia asuintaloja, useita eri ikäisiä julkisia rakennuksia sekä runsaasti pientaloja ja niitä ympäröiviä pihoja ja puutarhoja. Niiden keskellä on kaikin tavoin kiva liikkua, sillä korviin kantautuu paljon elämää ja ihmisten ääniä. Iso osa siitä ilosta puuttuu tällä hetkellä Helsingin keskustasta.En silti haluaisi luopua kotikaupunkini keskustastakaan. Mutta kaipaisin sinne asiallisten kaupallisten palveluiden ohella myös lisää rosoa, arjen merkkejä, eri ikäisiä ihmisiä ja paikallisuuden tuntua. Ja myös paljon nykyistä kerroksellisempaa katukuvaa ja rakentamista. Sekä kulttuuria, joka valuisi yhä enemmän myös erilaisiin ulkoilmatapahtumiin ja kadulle. Niitä kun kukaan meistä ei saa parhaimmastakaan verkkokaupasta edes tulevaisuudessa.