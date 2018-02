Mielipide

suunniteltu elinkeino­politiikka voi edistää talouskasvua lisäämällä tuottavuutta, houkuttelemalla investointeja Suomeen ja tukemalla yritysten kansainvälistä kilpailu­kykyä. Tuottavuuskasvun ja investointien kannalta on oleellista, että harjoitetulla politiikalla lisätään tutkimusta ja tuotekehitystä sekä osaamisen kehittämistä ja osaamis­keskittymien syntymistä.Kansainvälinen kilpailukyky rakentuu monista tekijöistä. Niitä on tutkittu pitkään valtioiden välisten vertailujen avulla, mutta eri maita vertaamalla ei ole pystytty muodostamaan tarkkaa kuvaa vientikilpailun menestystekijöistä – maailmanlaajuisilla markkinoilla kun toimivat yritykset eivätkä valtiot.viime vuoden aikana viennin menestystä onkin analysoitu enenevässä määrin yrityksiä tai toimipaikkoja vertaamalla. Tutkimuksissa etsitään syitä esimerkiksi siihen, miksi yksi kemianteollisuuden tehdas on menestynyt kansainvälisessä kilpailussa paremmin kuin toinen.Yritysten vertailuun perustuvan tutkimuksen mukaan vientimenestykseen vaikuttavat globaalisti ennen kaikkea yrityksen tuottavuus, johtamisen laatu, tutkimus ja tuotekehitys, myynti ja markkinointi, brändäys sekä tuotteiden laatu.Tuotteiden hinnat ja tuotantokustannukset ovat myös vientimenestystä selittäviä tekijöitä, mutta niiden merkitys ei ole yritysten vertailuun perustuvien tutkimusten valossa yhtä suuri kuin mihin vanhat, maiden välisiin vertailuihin perustuneet tutkimukset ovat viitanneet.investointeja ja tuotanto­laitoksia houkuttelevat nykytutkimusten mukaan yhteiskunnan ja politiikan vakauden ohella erityi­sesti hyvä infrastruktuuri, luotet­tava ja kevyt byrokratia, tehokkaat rahoitusmarkkinat sekä osaamis- ja yrityskeskittymät.Suomen viennin rakenne on myös muuttunut viime vuosina. ­Ulkomaankaupan vaikutukset Suomen talouskasvuun ja työllisyyteen perustuvat viennin luomaan kotimaiseen arvonlisäykseen, jota syntyy tutkimusten mukaan entistä enemmän palveluista. Palvelujen viennin kasvun takana ovat erityisesti työntekijät, joilla on paljon osaamista.Viennin rakenteen muuttuessa Suomi kilpailee yhä enemmän tuotteiden koettuun laatuun liittyvillä tekijöillä ja osaamisella. Viime vuosina 60–70 prosenttia Suomeen jäävästä viennin arvonlisästä on tullut tuotteista, joissa kilpailevien yritysten tuotteet ovat erilaisia tai joissa joidenkin yritysten tuotteet on saatu kuluttajien silmissä vaikuttamaan erilaisilta esimerkiksi uusia ominaisuuksia lisäämällä, brändiä rakentamalla tai vain muista erottuvalla pakkaamisella. Tällaisten tuotteiden menestystä kansainvälisessä kilpailussa määrittävät ensisijaisesti tuotteiden ominaisuudet, koettu laatu sekä yrityksen maine.Loput eli 30–40 prosenttia viennin arvonlisästä tulee keskenään ­samankaltaisista tai sellaisilta vaikuttavista hyödykkeistä. Nämä tuotteet saattavat kilpailla erityisesti hinnoilla, ja tuotannontekijöiden kustannukset voivat vaikuttaa kansainväliseen menestykseen.kannalta tehokas talouskasvun edistäminen vaatii elinkeinopolitiikan päivittämistä ­ny­kyisen tutkimustiedon ja elinkeinorakenteen murroksen mukaiseksi. Myös viennin kilpailukykytekijät on huomioitava kokonaisuu­dessaan.Elinkeinopolitiikan suunta on kuitenkin kuluvalla vuosikymmenellä ollut pikemminkin päinvastainen. Panostuksia on siirretty pois tut­kimuksesta ja tuotekehityksestä. ­Samaan aikaan esimerkiksi tuottavuuskasvun kannalta merkityksettömiä energiatukia on lisätty.Valtion talousarviossa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukemiseen vuosittain varatut määrärahat ovat vuosien 2011 ja 2017 ­välillä supistuneet 430 miljoonasta eurosta 274 miljoonaan euroon. Teollisuuden energiatuet ovat vastaavassa ajassa kasvaneet 30 mil­joonasta eurosta 261 miljoonaan ­euroon vuodessa.elinkeinopolitiikan keskeinen työkalu, miljardien eurojen ­yritystukikokonaisuus, on paraikaa parlamentaarisen ryhmän arvioitavana.Yritys­tukia kannattaisi nyt suunnata aiempaa vahvemmin osaamisen sekä uuden teknologian kehittämiseen ja sitä kautta tuottavuus­kasvun parantamiseen.