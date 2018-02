Mielipide

Helsinki rakentaa kilometri­kaupalla kaupunki­bulevardeiksi kutsuttua tuuli­tunnelia – Onneksi aina pääsee Pri

”Mutta isi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Katutila

Suunnitelmissa

, siellä on kylmä.””Höpö höpö, siellä on viihtyisää ja eläväistä katutilaa. Näin on Hel­singin kaupunkiympäristön toimiala linjannut.”Puhe on kaupunkibulevardeista. Suunnitelmasta, jolla väestönkasvun kanssa kamppaileva Helsinki aikoo hankkia lisää rakennusmaata muuttamalla moottoritiensä ja muut sisääntuloväylänsä hitaan ajonopeuden viihtyisiksi bulevardeiksi.Osa argumenteista on ymmärrettävissä. Autolla matkustaminen Helsinkiin on vähentynyt tasaisesti, joten ruuhkamaksujen ja pikaraitioteiden avulla liikennemäärä saattaa olla ainakin Helsingin sisällä hyvinkin hallittavissa.on hankalampi kysymys. Havainnekuvissa ja suunnitelmissa kaupunkibulevardeja kaupataan ”ihmisten kohtaamisen”, kahviloiden ja kuhisevan katuelämän tyyssijoina. Suunnitelmissa ei – uskomatonta kyllä – sanota sanallakaan, miten tämä toteutetaan Helsingissä, jossa on liian kylmä 365 päivää vuodessa. Ihmisiä on kourallinen. Pääosin introvertteja.Taustalla on käsitys, jonka mukaan kauppakeskuksiin keskittyvä rakentaminen on huono asia. Helsingin kadut pitäisi saada eloon kansainvälisten esi­kuvien malliin. Tiivistäen: saksofonisti soittaa tyhjälle Aleksanterinkadulle Moskovan valoja. Koska juhannukseen on vielä viikko, soittaja on pukeutunut pilkkihaalariin ja kumisaappaisiin. Hyvä asia. Pöhinää.Täpötäydessä kauppakeskuksessa ihmiset käyvät kahvilla ja tekevät ostoksia vakioidussa lämpötilassa kuivin ­jaloin, vuoden ympäri. Paha asia. Ei tarvitse perustella.bulevardimaisina ­katuina mainitaan Hämeentie ja Huopalahdentie. Vertailu on hämmentävä. Varsinkin Hämeentie on läpi vuoden viheliäinen, kylmä ja meluisa tuulitunneli. Sinne ei keräännytä viettämään aikaa vaan sieltä päinvastoin yritetään päästä mahdollisimman nopeasti pois.Vielä hämmentävämpää on ”pöhinöittämisen” mittakaava.Helsinki vetoaa San Franciscoon, ­Souliin ja Lyoniin. Lyonissa 1,2 kilo­metriä moottoritietä on bulevardisoitu. Helsingissä pelkkä Hämeenlinnanväylän suunnittelualue on 3,5 kilometriä pitkä.Siinä riittää katukuilua tuulen tuiverrettavaksi. Onneksi aina pääsee Kaaren Prismaan lämmittelemään.