Emun kehittämisessä tarvitaan realismia

Euroopan talous- ja rahaliiton Emun kehittämisestä ovat viime vuosina voimistuneet. Näitä vaatimuksia kuullaan luultavasti myös lähi­tulevaisuudessa, vaikka varsinkin euroalueen suurissa jäsenmaissa poliittinen epävarmuus on lisääntynyt. Emu vaatii päättäväistä jatko­työtä, jotta yhteinen rahamme euro voisi jatkaa entistä vahvemmalla pohjalla.Euroalue muistuttaa erityispiirteineen kiinteää valuuttakurssijärjestelmää. Yhteinen rahajärjestelmä mahdollisti sekä yksityisen että julkisen sektorin epäterveen ylivelkaantumisen esimerkiksi Espanjassa, Portugalissa ja Kreikassa.Velkaantumisella paikattiin kilpailukyvyn ja taloudenpidon puutteita. Ylivelkaantuminen johti euroalueella lopulta laajaan ja vakavaan maksutase- ja pankkikriisiin, kun yksityinen rahoitus loppui luottamuksen haihtuessa.Akuutista kriisistä on päästy jo suurelta osin pinnalle. Euroopan ­talouskehitys on parempaa ja terveempää kuin aiemmin. Myös eri jäsenmaissa toteutetut rakenneuudistukset ovat kantaneet hedelmää.Emun kehittämisestä on esitetty varsin kunnianhimoisia ajatuksia, kuten eurobondeja eli euroalueen yhteisiä joukkovelkakirjoja ja merkittävää yhteistä eurobudjettia. On ehdotettu myös uusia toimielimiä. EU-komissio on väläyttänyt eurooppalaista valtiovarainministeriä, joka voisi laskea liikkeelle yhteisvas­tuullista velkaa ja hallinnoida eurobudjettia suhdannetasausmekanismeineen.Realistisimmat ehdotukset ovat koskeneet pankkiunionin ja pää­omamarkkinaunionin loppuunsaattamista sekä Euroopan vakaus­mekanismin (EVM) kehittämistä.mihin ongelmiin tällaiset pitkälle menevät ehdotukset vastaisivat. Jos julkinen talous on kunnossa, päätösperäisessä elvytyksessä ei ole ongelmaa eikä siihen tarvita yhteisvastuuta. Elvytysrahoitus saadaan pääomamarkkinoilta.Yhteisvastuullista velkaa ei myöskään tarvita toimivan Emun aikaansaamiseen. Jäsenmaiden pitää ottaa vastuu omasta taloudenpidostaan. Monimutkaisen ja keskitetyn finanssipolitiikan ohjauksen tulokset ovat jääneet laihoiksi, ja järjestelmä on pikemminkin tuottanut tarpeetonta byrokratiaa.Jotta vastuu taloudenpidosta voidaan palauttaa jäsenmaille, vaaditaan päättäväisiä uudistuksia. Euroalueelle tulisi luoda menettelyt, ­joilla toteutetaan hallittu valtioiden velkajärjestely. Sijoittajavastuu tulee ulottaa niin valtioihin kuin pankkeihinkin sijoittaneisiin. Jos ongelmiin joutuneen jäsenmaan velkataakka kasvaisi kestämättömäksi, obligaatioihin sijoittaneet joutuisivat tyytymään aiempaa pidempiin takaisinmaksuaikoihin, matalampiin korkoihin tai pienempään lainapääomaan. Tämänkaltaisia hallittuja menettelyjä on jo olemassa pankkeihin sijoittaneille.Mahdollisuus järjestellä ylivelkaantuneen jäsenmaan velkaa ­uudelleen esimerkiksi Euroopan vakausmekanismin kautta estäisi ylivelkaantumisen jo ennalta ja toisaalta minimoisi mahdollisen yhteisvastuun EVM:ssä. Budjettivastuun ja budjettivallan tulisi kulkea mahdollisimman pitkälle käsi kädessä.Esimerkiksi Kreikan kolme tukiohjelmaa ovat vaatineet satojen miljardien eurojen rahoituspaketteja, ja tämä on ollut omiaan repimään kuilua jäsenmaiden välille. Nykyinen malli aiheuttaa jännitteitä eri jäsenmaissa: niin velkovien kuin ­velallistenkin valtioiden kansalaiset ovat tyytymättömiä. Nykymallin vaikutukset ovat myös ruokkineet populistisia liikkeitä eri EU-maissa.velkajärjestely edellyttää myös pankkien ja valtioiden välisen epäterveen riippuvuussuhteen katkaisemista. Siksi pankkiunionin vieminen loppuun asti on ensiarvoisen tärkeää. Pankkien sijoituksia kotivaltion velkakirjoihin on vähennettävä, ja vakavaraisuussääntelyä tulee tarkistaa. Pankkeihin sijoitta­neiden riskejä ei tulisi myöskään ­yhteisvastuullistaa epäreilusti niin, ­että asiansa hyvin hoitaneet pankit maksavat vastuuttomasti toimineiden pankkien ongelmista.Riskejä on vähennettävä ennen kuin pankkiunionista voidaan tehdä aidosti reilu vakuutusluontoinen järjestely yhteisine talletussuojineen ja kriisinratkaisurahastoineen.Emun kehittämisen tulee perustua järkiperäiseen realismiin. Markkinakuri on terveen talouspolitiikan paras vahti.