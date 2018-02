Mielipide

Englanti ei yksin riitä tieteen kieleksi

Viime viikkojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

keskustelu englannin ja kotimaisten kielten asemasta tieteessä on asetettava laajempaan kehykseen. Kyse on julkisen keskustelun luonteesta, vallasta ja yhteiskunnan kyvystä vastata tulevaisuuden haasteisiin.Suomalaisen tutkijan kansainväliseen julkaisutoimintaan uhraama aika on pois koti­maisesta julkisesta keskustelusta. Kenenkään aika ei riitä kaikkeen. Jos vain ulkomaisilla julkaisuilla on merkitystä virkoja ja rahoitusta haettaessa, tutkijoiden valinta on selvä: englanti vie etusijan.Tämä kehitys avaa Suomessa markkinaraon ajatuspajoille, konsulteille ja muille poppa­miehille, jotka voivat esiintyä spesialisteina todellisten asiantuntijoiden poissa ollessa. ­Tuloksena syntyy selontekoja, jotka näyttävät tieteeltä mutta palvelevat ensisijaisesti puolueiden ja muiden vallankäyttäjien tavoiteperiä.Suomalaisten tutkijoiden on voitava mieltää kotimaisilla kielillä julkaiseminen työnsä keskeiseksi osaksi. Muuten korvessa sammuu kohta viimeinenkin järjen valo. Parasta olisi kuitenkin unohtaa kotimaisten kielten ja englannin vastakkainasettelu. Maailmalla on monia muitakin kieliä, joilla tehdään Suomelle tärkeää tutkimusta.Nyt olisi syytä lukea esimerkiksi ranskaksi, saksaksi ja pohjoismaisilla kielillä julkaistuja tutkimuksia syrjäytymisen, radikalisoitumisen, rikollisuuden ja terrorismin yhteyksistä. Siellä on kokemusta vaaroista, jotka Suomeakin uhkaavat. Vain osa näissä maissa kerätystä tiedosta päätyy englanninkieliseen keskusteluun.Pienen maan ei kannata sortua käänteiseen ylimielisyyteen, jota liian kapeasti ymmärretty kansainvälisyys ilmentää.