Normien purku auttaisi uudistamaan asuinalueita

lisärakentamisella tarkoitetaan kasvualueiden kehittämistä siten, että vanhaa rakennuskantaa puretaan ja tilalle rakennetaan uutta. Voimassa olevan asunto-osakeyhtiölain mukaan purkavaan lisärakentamiseen asunto-osakeyhtiöissä vaaditaan yhtiön osakkaiden ­yksimielinen päätös. Käytännössä tämä usein estää yhdyskuntarakenteen tiivistämisen asunto-osake­yhtiöiden omistamilla kiinteistöillä.Asunto-osakeyhtiön päätöksen­teon yksinkertaistaminen vauhdittaisi lähiöiden uudistamista ja ­ehkäisisi asuinalueiden eriarvois­tumista.Lakia tulisi muuttaa niin, että päätöksen täydennysrakentamishankkeesta voisi tehdä joko yhtiökokouksen enemmistö tai purkavasta lisärakentamisesta päätettäessä kahden kolmasosan enemmistö. Tällöin yksittäinen osakas ei enää voisi estää taloyhtiön ja kaikkien sen osakkaiden kannalta taloudel­lisesti järkevimmän vaihtoehdon ­toteuttamista.nykyisestä asuntokannasta merkittävä osa on rakennettu vuo­sina 1960–1980. Nämä talot ovat jo tulleet tai tulevat lähivuosina peruskorjausikään. Yksistään pääkaupunkiseudulla on yli 135 000 vapaa­rahoitteista peruskorjausikäistä kerrostaloasuntoa.Teknologian tutkimuskeskus VTT:n tekemän selvityksen mukaan asunto-osakeyhtiöiden rakennuksia puretaan nykyisin varsin vähän ja vain sellaisissa tapauksissa, joissa rakennuksia ei niiden heikon kunnon vuoksi ole kannattanut korjata.Suomalaisten varallisuus kasvaa tai supistuu asunnon mukana, sillä yli kaksi kolmasosaa suomalaisten omaisuudesta on sidottu asuntoihin. Siksi on tärkeää, että taloyhtiöiden päätöksenteko on sujuvaa myös vaikeissa tilanteissa.Asunto-osakeyhtiölain yksimielisyysvaatimuksen takia huonokuntoisia rakennuksia omistavien asunto-osakeyhtiöiden osakkaat ovat vaikeassa tilanteessa, kun korjauksiin tulisi sijoittaa asuntojen arvoon nähden huomattavia summia. Yksittäisen perheasunnon omistajan kontolle voi tulla lisäkustannuksia pienen yksiön verran.helpottamisen lisäksi tarvitaan hyviä toteutus- ja yhteistyömalleja eri osapuolten – kuten kuntien kaavoitus- ja rakennuslupaviranomaisten, arkkitehtien, rakennusliikkeiden ja asunto-osake­yhtiöiden – välille. Kuntien kaavoituksen, perittävien maankäyttömaksujen ja rakennuslupakäytäntöjen tulisi tukea täydennysrakentamista ja purkavaa lisärakentamista.Hankkeiden toteutuksessa tarvitaan yhteistyökumppani, jonka asiantuntemus auttaa viranomais­yhteistyössä, kaavamuutoksen läpiviennissä ja rahoituksen järjestämisessä. Yksi avaintekijä taloudellisesti kannattavassa hankkeessa on lisärakennusoikeuden määrän merkittävä lisääminen, jotta siitä tulisi asunto-osakkeiden omistajille taloudellisesti kannattavaa.osaamisen tuominen hankkeeseen jo ennen lisäraken­nusoikeuden hakemista on ensi­arvoisen tärkeää. Tällöin rakentamisen kustannuksia ja rakennus­ratkaisuja pystytään hallitsemaan jo suunnitteluvaiheessa ja tuottamaan kohtuuhintaisia uusia asuntoja. Lisäksi hankkeen vastuunjako on selvä, eikä taloyhtiölle ­aiheudu suunnittelu- ja toteutus­vaiheessa turhia lisäkustannuksia.Taloyhtiön tekemistä säästöistä hankkeen suunnitteluvaiheessa on rahallista hyötyä myös yksittäiselle osakkeenomistajalle. Olemassa olevan tontin ja lisärakennusoikeuden myynnillä asunto-osakeyhtiön osakkaat saavat merkittävän osan uuden asunnon hankintaan tarvittavasta rahoituksesta. Kunkin osakkaan saama korvaus huoneisto­neliötä kohti voidaan toteuttaa taloyhtiössä esimerkiksi jakamalla lisärakennus­oikeuden hinta nykyisen rakennuksen huoneistoalalla.alueilla kuntien ja kaupunkien oma tonttituotanto ei välttämättä riitä kattamaan uusien asuntojen tarvetta pitkälle tulevaisuuteen. Kuntien ja kaupunkien omistamien maiden kaavoituksen rinnalla purkavasta lisärakentamisesta on tullut tärkeä osa maankäytön uudelleensuunnittelua. Purkava lisärakentaminen vauhdittaa vanhojen asuinalueiden uudistumista ja vähentää asuinalueiden ­välistä eriarvoistumista.