Mielipide

Upseeri HS:n mielipide­palstalla: En tiennytkään kuuluvani viidenteen kolonnaan

Puolustusministeriössä

ja sisäministeriössä valmisteilla oleva lakiehdotus kaksoiskansalaisten vapauksien rajoittamisesta ei vastaa Suomen sata vuotta ylläpitämiä arvoja ja tavoitteita tasa-arvoisuudesta, vapaudesta sekä oikeudenmukaisuudesta.Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin) on luonnehtinut ­lakiehdotusta välttämättömäksi keinoksi eliminoida ”viides kolonna” jo rauhan aikana. Minulla on Suomen ja toisen EU-valtion kansalaisuudet, ja olen upseeri. Tieto kuulumisestani moiseen valtiovallan vastaiseen salaliittoon tuli minulle yllätyksenä.Kaksoiskansalaisia pidetään uhkana valtion turvallisuudelle, koska heidän perhesuhteidensa nähdään vaikuttavan oleellisesti lojaliteettiin Suomea kohtaan. Tuntuu järjenvastaiselta, että Suomessa kasvaneelta Suomen kansalaiselta viedään oikeus toimia alallaan puolustusministerin sala­liittohysterian takia. Lojaliteetin täytyy perustua aitoon tahtoon eikä syntymässä lapsen otsaan lyötyyn kaksoiskansalaisuus­leimaan.Suomi on sitoutunut tiukasti länteen osallistuen muun muassa jatkuvasti EU:n puolustusyhteistyön kehittämiseen. Valmisteilla oleva lakiehdotus ei näe eroa esimerkiksi EU:n ja Venäjän kansallisuuksien välillä, vaan poliittisen korrektiuden nimissä lakiehdotus on laajennettu koskettamaan kaikkia kaksoiskansalaisia.Ovatko esimerkiksi puoliksi ruotsalaiset, tanskalaiset ja saksalaiset uhka Suomen tur­vallisuudelle? Mikäli emme ole, meiltä ei tulisi vetää mattoa jalkojen alta poliittisen korrektiuden varjolla.