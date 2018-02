Mielipide

Uusi rasismi vaihtoi rodun kulttuuriin

Donald Trump

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toki

Valtaväestöön

Kun

Monikulttuurisuuden

tuskin pärjäisi Suomen politiikassa, mutta yhdessä asiassa hänellä lienee kannatusta Suomessakin: Trumpin uskomus on, että vieraista kulttuureista voi puhua rumia olematta rasisti.Rasismi on kuitenkin muuttanut muotoaan. Nykyisin kulttuuri määrittää kantajaansa siinä missä rotu ennen.Nykyaikainen rasismi ei ole mikään uusi ilmiö. Sen juuret ovat 1800-luvun kansallisvaltioaatteessa. Rotuopit katosivat toisen maailmansodan liekkeihin, mutta eurooppalaisessa ajattelussa säilyi tarve löytää peruste ihmisryhmien eroille.Kulttuurin käsite sai uusia sävyjä. Siitä, mikä oli aiemmin tehnyt meistä kaikista ihmisiä, tulikin erilaisten kulttuurien taistelutanner. Kulttuuri ei enää ollut inhimillisen kanssa­käymisen tae vaan sen este.moni myös ihailee kulttuurieroja. Ei pidä unohtaa, että myös Etelä-Afrikan rotusortojärjestelmällä oli hyvää tarkoittavat puolesta­puhujansa. He kantoivat huolta ­nimenomaan kulttuureista eivätkä roduista. Mustilla ja valkoisilla oli yhtäläisen uljaat kulttuurinsa, mutta ne tuli pitää erillään toisistaan. Siinä sivussa valkoisille sattui ­kasaantumaan verrattomasti enemmän maata ja vaurautta kuin mus­tille.Kulttuurin säilyttämisen nimissä tehdyt toimet voivat muuttua myös kulttuurin nimissä toteutetuksi sorroksi. Tavat ja perinteet lukkiutuvat ylipääsemättömiksi kulttuurieroiksi, joilla kätketään muualta tulleet vaikutteet. Usein oman kulttuurin vartijoiksi asettuvat iäkkäät miehet ja naiset, jotka syynäävät nuoremman sukupolven tekoja tarkasti ja rankaisevat kovakouraisesti epä­sopivana pitämästään käytöksestä.Nykyaikaista rasismia esiintyy kansallisuudesta, ihonväristä ja etnisestä taustasta riippumatta. Silti eri ihmiset ylläpitävät rasismia eri lähtökohdista.kuuluvilla on varaa valita, milloin kulttuuri on juhlinnan aihe ja milloin outojen muukalaisten epämiellyttävä ominaisuus. Tästä näkökulmasta suomalaisen puukottajan tekoa selittävät päihteet tai mielenterveysongelmat, kun taas maahanmuuttaja ajautuu vastaavaan tekoon takapajuisen kulttuurin pauloissa.Keskustelu kulttuurin omimisesta toistaa omalla tavallaan nykyaikaisen rasismin asetelmia. Köyhyydessä elävillä alkuperäiskansoilla voi ­olla vain vähän muita keinoja saada huomiota ­ongelmiinsa kuin oman kulttuuri­perintönsä varjeleminen. Silti ajatus kulttuurin omistamisesta ruokkii nykyaikaista rasismia. Yhteiskunnallisiin ongelmiin tulisi löytää yhteiskunnallinen ratkaisu.antropologi Max Gluckman saapui 1930-luvun Etelä-Afrikassa valkoisten kauppaan zuluasussa, hän haastoi käsitykset kulttuurin omistamisesta. Syntyi skandaali. Sen ydin oli siinä, että Gluckman sotki pukeutumisellaan järjestyksen, jossa valkoisten ja mustien kulttuurit tuli pitää erillään.Sambian kuparikaivoksissa rahaa ansainneet nuoret miehet alkoivat 1950-luvulla pukeutua vapaa-ajallaan kuin brittiläiset herrasmiehet. Heidän pukunsa, lierihattunsa ja kiillotetut kenkänsä aiheuttivat närkästystä sekä valkoisten siirtomaa­isäntien että afrikkalaisten kansallismielisten älykköjen parissa.Valkoisten mielestä alkuasukkaan oli tyydyttävä alempiarvoiseen osaansa myös pukeutumisellaan. Afrikkalaiset älyköt taas syyttivät sambialaisia afrikkalaisesta kulttuurista vieraantumisesta ja länsimaisen kulttuurin matkimisesta.Herrasmiehiksi pukeutuessaan Sambian kaivostyöläiset viestittivät ennen kaikkea, että kulttuuria ei voi omistaa. Pukeutumisellaan he vaativat tasavertaista kohtelua uuden ­yhteiskunnan jäseninä. Se ei mitenkään vähentänyt heidän mieltymystään afrikkalaisiin kieliin, musiikkiin ja ruokaan.vastustajat ja puolustajat kiistelevät saman ­uskomuksen äärellä. Monet antropologit suhtautuvat kulttuurin käsitteeseen varauksellisesti ja jopa välttävät sen käyttöä. Ihmistieteet eivät kuitenkaan välttämättä vaikuta yleisiin käsityksiin yhtä paljon kuin luonnontieteet: harva esimerkiksi enää rakentaa identiteettiään sen uskomuksen varaan, että maapallo on litteä.Kenties kulttuurin käsite katoaa joskus käytöstä samalla tavalla kuin rodun käsitteelle on tapahtunut. Ehkä pääsemme silloin puhumaan asioista niiden oikeilla nimillä.