Mielipide

Saksa oli vähällä luisua kriisimaaksi – suosiota menettäneiden valtapuolueiden oli pakko laittaa johtoaan uusi

Saksan

Martin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sekä

molemmissa suurissa kansan­puolueissa kristillisdemokraateissa ja sosiaalidemokraateissa on käynnissä kivulias sukupolvenvaihdos. Johtoa on uusittava, muuten mistään ei tule mitään.Huoleen on syytä. Hallitusta on pantu pakolla kasaan, eikä ole liioiteltua sanoa, että Saksa, joka vielä hetki sitten edusti Euroopassa poliittista vakautta, oli jo vauhdilla luisumassa kriisimaaksi.Kyse on puolueiden linjariitoja syvemmästä muutoksesta – kansanpuo­lueiden aika on ohi. Kun demarien ja kristillisdemokraattien yhteinen kannatus on ollut jopa 90 prosenttia, se jää nyt ensi kertaa alle 50 prosentin.Schulz tajusi toissa viikolla erota SPD:n johdosta. Hän yritti silti takertua valtaan aikomalla Saksan uuden hallituksen ulkoministeriksi. Se ei käynyt. Valtava arvostelu puolueen sisältä pakotti Schulzin sivuun.CDU:n johtaja Angela Merkel seuraa tarkkaan SPD:n kaaosta, sillä omakin kohtalo on demarien käsissä. Maanantaina alkoi SPD:n jäsenäänestys siitä, saako Merkel demarit hallituskumppanikseen. Tulos selviää 4. maaliskuuta.Myös Merkel on omiensa rajussa pyörityksessä.Ongelmia ei voi ulkoistaa siihen, että oikeistopopulismi kaikkialla kasvaa – vaikka sekin on osin omaa syytä. Kansanpuolueet ovat loitonneet kansasta, sillä aika on mennyt muuhun.Merkel on johtanut Saksaa 12 vuotta: finanssikriisin, eurokriisin ja pakolais­kriisin vuodet. Demarit pelasivat itsensä ulos suututtamalla duunarit työttömyysetujen uudistuksilla. Maanantai oli siitä historiallinen, että Vaihtoehto Saksalle -puolue (AfD) meni ensimmäistä kertaa demarien ohi kannatuksessa. Bild-lehden mittauksessa AfD:n kannatus oli 16 prosenttia, SPD:n 15,5 prosenttia.SPD:ssä että CDU:ssa seuraava sukupolvi on ihmeen kärsivällisesti odottanut vuoroaan. Ei enää.Vaikka kovinta ääntä pitävät nuoret miehet, nousussa ovat keski-ikäiset naiset. Demarit valitsevat huhtikuussa johtoonsa Andrea Nahlesin, 47.Myös Merkel nostaa uuteen hallitukseen mahdollisia seuraajiaan. Maanantaina vaihtui puoluesihteeri. Merkel toi luottonaisensa Berliiniin. Uusi puoluesihteeri on Saarlandin pääministeri Annegret Kramp-Karrenbauer, 55. Hän on vakionimi Merkelin seuraajaruletissa.Samalla CDU nokittaa SPD:n. Demarit saavat ensimmäistä kertaa naisen johtoon – kun CDU:ta johtaa kaksi naista.