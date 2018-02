Mielipide

Suomalaisilta puuttuu uskallusta hakea kasvua kehittyviltä markkinoilta

Voisi luulla

Mistä

Suomalaisten

, että Suomen ulkomaankaupalla menee paremmin kuin pitkään aikaan. Maamme tavaravienti kasvoi viime vuonna 15 prosenttia suhteessa vuoteen 2016, ja palveluviennistä povataan Suomelle jo uutta Nokiaa. Lupaavista näkymistä huolimatta olemme yhä jäljessä vuoden 2008 taantumaa edeltäneestä tahdista. Viennin kasvu ei jatku, ellei vientimarkkinoita pystytä monipuolistamaan.Vuonna 2016 Suomen ulkomaankaupasta 79,2 prosenttia suuntautui Eurooppaan, Yhdysvaltoihin ja Venäjälle. Tämä on huolestuttavaa, sillä nopeimmin kasvavat taloudet ovat nyt Intiassa, Kaakkois-Aasiassa ja Afrikassa. Konsulttiyhtiö PwC:n tuottaman raportin mukaan vuonna 2050 kuusi maailman seitsemästä suurimmasta kansantaloudesta on nykyisiä kehittyviä talouksia.Kehittyvillä markkinoilla on paitsi huikeat kasvumahdollisuudet myös runsaasti kysyntää tuotteille ja palveluille, joiden toteuttamisessa suomalaiset yritykset ovat maailman huippuluokkaa. Kasvumahdollisuuksia on etenkin maatalouden, veden- ja jätteenkäsittelyn, infra­rakentamisen, koulutuksen ja terveydenhuollon aloilla.Kehittyvät markkinat tarjoavat hyvän kasvualustan erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille: uusien tuotteiden ja palveluiden pilotointi sekä liiketoiminnan laajentaminen on usein huomattavasti edullisempaa ja helpompaa kuin perinteisillä markkina-alueilla.sitten johtuu, ettemme osaa hakea kasvua tulevaisuuden johtavilta markkinoilta?Suomalaisilta puuttuu uskallusta ja tietoa. Kehittyvät markkinat mielletään yhä epävakaiksi ja kehittymättömiksi alueiksi. Todellisuudessa esimerkiksi monet levottomina pidetyt Pohjois-Afrikan ja Väli-Amerikan maat ovat taloudellisesti ja poliittisesti vakaita.Marokossa tehdään parhaillaan merkittäviä investointeja muun ­muassa uusiutuvien energiamuo­tojen tuotannon kehittämiseksi.Kolumbiassa on puolestaan otettu viime vuosina merkittäviä askeleita rauhan eteen, mistä esimerkkinä on sissiarmeija Farcin kanssa solmittu rauhansopimus. Maan talouskasvu halutaan saattaa nopeasti vauhtiin muiden kehittyneiden maiden rinnalle. Suomen kannalta kiinnostavia kasvusektoreita ovat ainakin metsäteollisuus, terveydenhuolto sekä it-ala. Edellytykset viennin kasvattamiseen ovat hyvät: Suomi perusti viime lokakuussa suurlähetystön Kolumbian pääkaupunkiin Bogotáan.Ongelmana on myös, etteivät suomalaiset yritykset osaa tehdä yhteistyötä ulkomaankaupassa. Harva yritys kykenee yksin osallistumaan suuriin kilpailutuksiin. Yhdessä suomalaiset yritykset pystyisivät tarjoamaan varteenotettavia vaihtoehtoja esimerkiksi kehittyvien markkinoiden infrahankkeisiin. Näin toimitaan jo esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa.Suomessa ei aina ymmärretä, kuinka hyvät menestymisen mahdollisuudet meillä onkaan. Suomella on maine luotettavana ja poliittisesti neutraalina toimijana. Maamme on jo itsessään vientituote: olemme alle sadassa vuodessa käyneet läpi samanlaisen kehityksen, jonka alkuvaihetta kehittyvistä markkinoista monet nyt elävät.Esimerkiksi Vietnam on – Suomen tavoin – ollut pitkään vieraiden valtojen alaisuudessa. Itsenäistymisensä jälkeen maa on onnistunut lyhyessä ajassa luomaan suhteita länsivaltoihin ja saattamaan taloutensa kasvu-uralle. Suomalainen hyvinvointivaltion malli voisi tarjota Vietnamille toimivia työkaluja vaikkapa perusterveydenhuollon, tasavertaisen koulutusjärjestelmän ja nykyistä läpinäkyvämmän hallinnon kehittämiseen.yritysten siirtyminen tulevaisuuden markkinoille vaatii vain halua tarttua tarjolla oleviin mahdollisuuksiin. Suomen yrittämistä tukevat verkostot ovat globaalisti ainutlaatuiset. Missään muualla aloitteleva yritys ei voi saada lainaa tai avustusta tuotteiden ja liiketoiminnan kehittämiseen ilman mitään vakuuksia. Erityisesti viennin käynnistämiseen suunnattua rahoitusta on saatavilla paremmin kuin ennen.Kilpailu tulevaisuuden merkittävimmistä vientimarkkinoista ratkaistaan seuraavien viiden vuoden aikana. Suomella on kaikki tarvittava osaaminen ja resurssit nousta kilpailun kärkeen – nyt ne pitäisi vain ottaa rohkeasti käyttöön.