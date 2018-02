Mielipide

Tutkimusrahoittajalle tiede on monikielistä

Keskustelussa tieteen kielistä on käynyt selväksi, että tieteenaloilla on erilaisia käytäntöjä. Joillakin aloilla tutkimusta kirjoitetaan vain englanniksi, toisilla muillakin kielillä. Monikielisyyden tutkijana käsitykseni on, että useamman kielen käyttämisestä on aina hyötyä tieteilijän omalle ajattelulle. Tiedeviestintä eri kielillä ei kuitenkaan tuo ansioita.



Tutkimusrahoittajana koen ongelmaksi, että rahoittajat eivät huomioi monikielisyyttä, sillä tekstien kääntämiseen ja kielentarkistukseen on vaikea löytää tukea. Rahoittajien täytyisi vahvemmin tukea sitä, että tutkija voi kertoa tutkimuksestaan useammalla kielellä tiedeyhteisölle ja muille yleisöille.



Kalle Korhonen



dosentti, tiedejohtaja



Koneen Säätiö