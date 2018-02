Mielipide

päivinä työ­markkinoilla tapahtunutta: Kaupan alan työehto­neuvottelut katkesivat perjantaina. Palvelualojen ammattiliitto Pam julisti saman tien kaupoille ylityökiellon, joka alkoi maanantaina.Tiistaina joihinkin yliopistoihin ja korkeakouluihin annettiin lakko­varoitus. Entinen, pelkästään Helsingin yliopistoja koskeva lakko­varoitus on vielä voimassa. Helsingin yliopistoa lakko uhkaa helmikuun viimeinen päivä, laajempi työtaistelu 7. maaliskuuta.Lakko uhkaa myös yksityisellä opetusalalla ja aikuiskoulutuskeskuksissa.Yksityisen sosiaalipalvelualan sovittelua jatkettiin eilen keskiviikkona valtakunnansovittelija Minna Helteen johdolla. Jos lakko maaliskuussa alkaa, se uhkaa yksityisiä päiväkoteja. Laajetessaan lakko koskisi myös yksityisiä vanhusten hoito- ja hoivapalveluja.on alkamaisillaan ja jäät paksuimmillaan. Sen tietää vaikkapa siitä, että Laivanpäällystöliitto jätti tiistaina lakkovaroituksen Arctia-konsernin jäänmurtajille ja monitoimimurtajille.Sovittelussa ovat edelleen rahoitusala ja kiinteistöpalveluala. Lukuisten pienempien alojen neuvottelut ovat kesken.Samalla kun työmarkkinakierros lähestyy loppuaan, työtaisteluvaroituksia tulee kiihtyvään tahtiin.Kierroksen kääntyminen loppupuolelle näkyy myös siinä, että lakkovaroituksia jakavat ja muita työtaistelun keinoja käyttävät nyt palvelualat ja toimihenkilöt.Kaikilla teollisuusliitoillakaan ei ole vielä uutta työehtosopimusta. Rakennusalan sopimukset umpeutuvat helmikuun lopussa, siis ensi viikolla.Työntekijöitä edustava Rakennusliitto on julistanut ylityökiellon alkamaan heti maaliskuun alusta. Samalla liitto kysyy jäsentensä ajantasaisia yhteys- ja pankkitietoja. Niitä saatetaan tarvita mahdollisen lakon alkaessa. Tilinumeron liitto tarvitsee lakkoavustuksen maksamista varten.ylityökielto ei vielä ole näkynyt kaupoissa, mutta saattaa pitkittyessään alkaa näkymään esimerkiksi hyllyjen vajauksina. Työnantajia edustava Kaupan liitto on sanonut julkisuudessa, että Kaupan liitto on kyllä valmis solmimaan niin sanotun yleisen linjan mukaisen palkkaratkaisun, mutta ei enempää.Pamin puheenjohtaja Ann Selin on puolestaan sanonut, ettei teollisuuden yleinen linja – 3,2 prosentin korotukset kahdessa vuodessa – ole palvelualoille mikään katto.Pamin ongelma on siinä, että 3,2 prosenttia – usein osa-aikaisen – kaupan myyjän tilissä on vain murto-osa siitä, mitä 3,2 prosenttia tarkoittaa teollisuuden ammatti­taitoisen työmiehen pussissa.Lisäksi teollisuudella menee poikkeuksellisen hyvin, ja hyvät ajat näyttävät vain jatkuvan. Teollisuudella näyttäisi olevan varaa korotuksiin. Palkansaajaliitot saattavat jopa hiljaa mielessään kirota sitä, että syksyllä tuli tehtyä liian halpa sopimus.ekonomistit varoittelivat syksyllä, että taloussuhdanteen huippu Suomessa osuu vuodenvaihteeseen. Talousarviot riippuvat aina jossain määrin arvion tilaajista.Vientiliitot varmaan riemuitsevat siitä, että AKT suostui viime talvena ennätyspitkään, neljän vuoden mittaiseen sopimuskauteen. Tavara kulkee teillä ja satamissa ilman vakavia häiriöitä.Syksyn korotuksilla on paradoksaalinen vaikutus Suomen kilpailukykyyn: ostovoima paranee, mutta samaan aikaan paranee myös Suomen teollisuuden hintakilpailukyky kilpailijamaihin, erityisesti Saksaan ja Ruotsiin, nähden. Syy on se, että Saksassa ja Ruotsissa palkat nousevat näinä aikoina nopeammin kuin Suomessa.nousukausi on saanut aikaan hallituksen ja opposition ikiaikaisen kiistelyn: alkoiko nousu tämän hallituksen aikana vai ehkä jo edellisen hallituksen loppuaikoina?Toimittajana on päässyt – tai joutunut – todistamaan samaa ­kinastelua 1990-luvulta lähtien.Kansainvälisen talouden piristymisen vaikutusta Suomen talouskasvuun ei yksikään hallitus suostu myöntämään ainakaan tärkeimmäksi kasvun syyksi.Kuitenkin pienenä, avoimena kansantaloutena Suomi elää viennistä länteen. Idänkaupan kulta-aika on taakse jäänyttä elämää.