Kaikki puhuvat nyt muovista – mutta se ei riitä

koskaan laskenut, miten paljon muovisia kerta­käyttöpulloja jätät jälkeesi vaikkapa viikon hiihtolomamatkalla jossain lämpimässä? Kannattaa joskus laskea, sillä määrä voi yllättää.Laskin omat muovipulloni äskettäin viikon työmatkalla Sambiassa. Siitä voi lukea huomenna lisää tämän lehden ulkomaansivuilta.Jos maailma pelastuisikin pelkästään huomiolla, jota muovijäte on viime kuukausina ympäri maailmaa saanut, sillä ei olisi hätäpäivää.aikoo kieltää mikromuovit monissa kosmetiikkatuotteissa.Saksassa monesta päivittäistavara­ketjusta ei saa muovikasseja enää edes rahalla. Jotkut maat, esimerkiksi Kenia, ovat kieltäneet muovipussien myymisen sakon uhalla.Suomessa S-ryhmä kertoi vastikään, että muovipussien muuttaminen maksullisiksi tavarataloissa on vähentänyt niiden kysyntää huomattavasti.Se ei ole enää kovin hiljainen signaali, että Britannian kuningatar Elisabet kieltää kertakäyttöastiat, muovipullot ja muoviset juomapillit kaikissa palatseissaan. Ehkä siihen siis pystyisi tavallinen pulliainenkin.Lontoon pormestari puolestaan aikoo tämän vuoden aikana rakennuttaa eri puolille kaupunkia 20 vesipistettä, joissa ihmiset voivat täyttää omat pullonsa, eikä kertakäyttöpulloja tarvita.EU-komissio julkaisi muovistrategian, jossa toivotaan, että vuonna 2030 kaikki EU:n alueella käytettävä muovi olisi kierrätettävää tai uudelleenkäytettävää.Lähes kaikki muovi käytetään vain kerran, ja nykyisin vain 15 prosenttia päätyy kierrätettäväksi. Muovia päätyy maailman meriin, ja dramaattiset kuvat kelluvista roskalautoista ovatkin vahvasti muoviherätyksen taustalla.niin, mutta juomapullot ja -pillit ovat lopulta vain pieni osa ongelmaa. Suurin osa muovijätteestä syntyy teollisuudessa ja rakentamisessa. Siihen puuttumisen osalta on ollut hiljaisempaa.Muovia tehdään öljystä, jonka poraaminen kiihdyttää ilmastonmuutosta. 96 prosenttia öljystä käytetään muuhun kuin muoviin.Fossiilisista aineista luopuminen ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi vaatisi meitä oikeasti muuttamaan nykyisen elämäntapamme. Paljon helpompaa on kiinnittää huomiota vain roskaan.Öljy-yhtiö BP ennustikin tällä viikolla, että öljyn kulutus maailmassa jatkaa kasvuaan ainakin 2030-luvulle asti.