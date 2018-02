Mielipide

Sobtšakista puuhataan Pietarin kuningatarta

ilmestyvä sanomalehti Nezavisimaja oli leiponut torstaisen pääuutisensa arvailuiden ympärille: jutun mukaan presidenttiehdokas Ksenija Sobtšak, 36, harkitsee pyrkimistä ensi syksynä Pietarin kuvernööriksi. Helmikuun mielipidetiedusteluissa Sobtšak on nauttinut yhden prosentin kannatusta, joten valinta Venäjän presidentiksi tuskin haittaa muita urasuunnitelmia.Nezavisimaja haki vauhtia arveluihinsa Sobtšakin tiistaisessa lehdistötilaisuudessa Moskovassa antamasta lausunnosta, jonka mukaan hän on kiinnostunut synnyinkaupunkinsa Pietarin politiikasta.”Tulemme vaatimaan Georgi Poltavtšenkon eroa”, Sobtšak sanoi Nezavisimajan mukaan. ”Nuorten ja tehokkaiden voimien on hallittava kaupunkia.”on, ettei nykyinen Pietarin pomo Poltavtšenko ole ainakaan nuori, ikävuosia on jo 64. Ja seitsemän vuotta Pietaria johtanutta entistä KGB-miestä on arvosteltu jo hyvän aikaa vetämättömäksi. Huhutaan, että Kremlissä olisi jo kyllästytty Poltavtšenkoon.Kuvernöörin nykyinen virkakausi päättyy vasta ensi vuoden syksyllä, mutta ainakin Sobtšakin tukijoukoissa arvellaan, että lähtö voi tulla jo aikaisemmin. Venäläinen kuvernööri valitaan vaaleilla, mutta äänestäjien luottamusta tärkeämpi on käytännössä presidentin luottamus.Nainen on ollut Pietarin johdossa viimeksi vuonna 2011, jolloin Valentina Matvijenko, 68, siirtyi Venäjän parlamentin ylähuoneen puhemieheksi. Matvijenko tunnetaan paitsi ketjupolttajana myös varsinaisena diivana, joka osasi Helsingin-vierailunsa aikana asettaa isännille huoltovaatimukset rocktähden tyyliin.elkeitä tv-julkkis Sobtšakilta ei puutu, mutta ero Matvijenkoon on selvä: Sobtšakin elvistelystä yli puolet on herkullista itseironiaa. Ja vaikka nuoren naisen vastustus on kannatusta kovempaa äänestäjäkunnan kaikilla laidoilla, voi asia olla Pietarissa toinen: Ksenija olisi jo toinen Sobtšak Pietarin johdossa edesmenneen isänsä Anatoli Sobtšakin jälkeen.Ehkä presidentti Vladimir Putinin entisen työtoverin ja ystävän Anatoli Sobtšakin haamu voisi saada presidentin hyväksymään kaikki ne riskit, mitkä suorapuheisen oppositiohahmon nimitys ”pohjoisen pääkaupungin” johtoon toisi tullessaan. Mutta Venäjän nykyisessä, uusbrežneviläisessä ilmapiirissä koko ajatus tuntuu mahdottomalta. Eiköhän Poltavtšenkon tilalle löydy joku Ksenija Sobtšakin ikäinen pukupoika, jonka paras ominaisuus on omien mielipiteiden puute.