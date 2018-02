Mielipide

Saako robotti leikata hiuksesi?

Jos

Suomen

Suomessa

voisit mennä robottikampaajalle ja saada hiustenleikkauksen paljon naapurikampaamon ihmistyöntekijää halvemmalla, menisitkö? Vaikka se samalla veisi tutun kampaajan elannon? Pitäisikö työnsä menettävälle maksaa tästä korvausta?Yritin vastata tähän ja muihin tulevaisuuden kysymyksiin äskettäin Vantaan tiedekeskus Heurekassa. Erityisen vai­keaksi tilanteen teki se, että vastauksia seurasi 8-vuotias tyttäreni.”Äiti, mitä sä vastasit tähän? Menisitkö sä? Olisko se hyvä juttu?”itsenäisyyden juhlarahaston Sitran kanssa toteutettu näyttely Seitsemän sisarusta tulevaisuudesta yrittää avata niitä yhteiskunnallisia kysymyksiä, joita suomalaiset kohtaavat tulevaisuudessa. Millainen on maailma, jossa syötävä liha tuotetaan keinotekoisesti ja Suomi on täynnä ilmastonmuutoksen tuomia vieraslajeja? Miten paljon vanhemmat haluavat geenimanipuloida lastensa älykkyyttä saadakseen heidät huippuvaativalle uralle?Huomasin olevani hyvin varautumaton tulevaisuutta koskeviin arvokysymyksiin, vaikka työskentelen yhteiskunnallisten asioiden parissa. Etenkään en osannut sanoa lapselleni, mikä olisi kulloinkin mielestäni moraalisesti oikein. Huomasin konkreettisesti kasvattavani lapsiani maailmaan, jonka arvokysymyksiä en täysin ymmärrä ja joita en selvästikään pohdi tarpeeksi.on alettu yhä enemmän ­kiinnittää huomiota tulevaisuuden ­(työ)elämään ja sitä kohtaaviin muutoksiin. Robotiikasta on Helsingin Sanomissakin ilmestynyt alkuvuoden aikana lukuisia juttuja. Myös poliitikkojen puheissa tuleva muutos on alkanut kuulua yhä tiuhentuvaa tahtia.Yhteinen konsensus alkaa olla, että koneoppiminen, robotiikka ja entistä hienostuneempi automatisaatio muuttavat yhteiskuntaa niin, että osa työstä siirtyy koneille ja jäljelle jäävät työt muuttavat radikaalisti luonnettaan. ­Samalla kehittyvät muun muassa geenitutkimus ja muu lääketiede.Emme kuitenkaan ole alkaneet vielä lainkaan laajemmin keskustella siitä, millaisia arvokysymyksiä tilanne tuo mukanaan. Mitä valtion pitäisi tehdä, kun kuluttaja menee robottikampaajalle? Mitä sääntelyä robottiyrittäjä tarvitsee ja maksaako robotti veroja? Millaisia tukia Suomi myöntää sosiaalisissa tilanteissa, joita ennen ei ollut olemassakaan?Jos me emme ala miettiä näitä kysymyksiä nyt, jätämme lapsemme vastaamaan niihin pakon edessä kiireellä.Se ainakin olisi moraalisesti väärin.