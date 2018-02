Mielipide

Jääsilkkitie sai Kiinan kiinnostumaan Pohjolasta

ylläpitäminen on Kiinan johdolle tärkeä tehtävä: jos talous ei kasva eikä keskiluokka vaurastu, maan johtajien asema saatetaan kyseenalaistaa.Silkkitie-hankkeesta on tullut presidentti Xi Jinpingin valtakaudella tärkeä osa Kiinan talouskehitystä edistävää strategiaa. Hankkeen tarkoitus on palauttaa historiallisen Silkkitien reitit Kiinan ja Euroopan välille valtavilla infrastruktuuriin tehtävillä investoinneilla.Kasvava epäluulo kiinalaisinvestointeja kohtaan vaikeuttaa Kiinan talousmahdin kasvattamista. Kiinan valtiojohto on jo pitkään kampanjoinut parantaakseen maan kansainvälistä imagoa.Silkkitie-hanke pyrkii takaamaan, että tuontienergiasta ja -resursseista riippuvainen Kiina pääsee luon­nonvaroihin käsiksi eri puolilla Eur­aasiaa. Samalla luodaan Kiinan ­talouskehitystä tukevia suhteita.ulottuvuuden merkitys on korostunut Kiinan strategiassa, ja kiinnostus arktisia maita – myös Suomea – kohtaan on kasvanut.Ilmastonmuutoksen edetessä Siperian pohjoispuolelle aukeaa merireitti, jonka Kiina on nimennyt Jääsilkkitieksi. Jääsilkkitie on strategisesti tärkeä hanke, sillä se mahdollistaa jään alta vapautuvien luonnonvarojen kuljettamisen Kiinan markkinoille. Arktikselta saatavan maakaasun käytön lisäämisellä Kiina pyrkii vähentämään hiilenpoltosta aiheutuvia saasteita, erityisesti suurkaupunkien savusumua. Jääsilkkitie voi myös merkittävästi nopeuttaa rahdin kuljettamista Kiinan ja Euroopan välillä.Kiina suunnittelee myös ”tiedon valtatien” rakentamista Kiinan ja pohjoismaisten innovaatiotalouksien välille. Tavoitteena on asemoida Kiina pohjoisen taloustoiminnan solmukohdaksi. Tiedon valtatien odotetaan tuovan korkean teknologian osaamista, mikä tukee Kiinan pyrkimystä kehittyä ”maailman tehtaasta” innovaatiotaloudeksi.on voitettava arktisten maiden luottamus puolelleen, jotta pohjoisten seutujen mahdollisuuksia voidaan hyödyntää. Työsarkaa on paljon: Kiinan yhteistyö epädemokraattisten ”roistovaltioiden” kanssa, ympäristökäytänteistä ja ihmisoikeuksista piittaamattomaksi leimattu Afrikka-politiikka ja kor­kean teknologian alan yrityskaupat ovat lisänneet huolta Kiinan toiminnan vaikuttimista ja seurauksista.Kiina hälventää pelkoja diplomatialla. Maa on jo vuosia lisännyt tiedeyhteistyötä arktisella alueella. Tammikuussa Kiina julkaisi ensimmäisen virallisen arktisen strategiansa: siinä Kiina korostaa kunnioittavansa arktisten valtioiden suvereniteettia ja kansainvälistä ­oikeutta sekä vakuuttaa sitoutuvansa kestävän kehityksen periaatteisiin.tärkeää Kiinalle tuntuu olevan luottamuksen rakentaminen Pohjoismaiden kanssa. Kiina on luonut oman ”kahdenvälisen” diplomatiamallinsa Pohjoismaiden kanssa käytävälle keskustelulle. Lisäksi Kiina normalisoi suhteensa Norjaan. Maiden välillä vallitsi vuoden 2010 jälkeen välirikko, jonka ­aiheutti Nobelin rauhanpalkinnon myöntäminen kiinalaiselle toisinajattelijalle Liu Xiaobolle.Suomi on päässyt nauttimaan pandadiplomatiasta. Kiina luovuttaa pandoja tarkoin valituille val­tioille, joiden kanssa se haluaa parantaa suhteitaan.ja Kiinan suhteet ovat viime vuosina parantuneet, mutta niitä nakertaa historiasta kumpuava epäluottamus. Laajamittaisen arktisen energiantuotannon ja säännöl­lisen laivaliikenteen aloittaminen Jääsilkkitiellä edellyttää, että Kiinan on rakennettava luottamusta myös Venäjän kanssa.Kiina edistää ajatusta Euraasian talousverkostosta, jotta sen vaikutusvallan kasvua alueella ei nähtäisi Venäjällä turvallisuusuhkana. Lisäksi Kiina välttää provokaatiota pu­huessaan arktisen hallinnon kehittämisestä, sillä Venäjä on suhtautunut penseästi Kiinan poliittisen roolin kasvamiseen alueella.talouskasvun ylläpitämistä on leimannut ”hinnalla millä hyvänsä” -ajattelu. Kiina joutunee kuitenkin harkitsemaan toimintatapojensa muuttamista. Luottamus ei lopulta rakennu sanojen tai pandojen avulla, vaan se vaatii näyttöä.Kiinan energiateollisuudesta kantautuvien viestien mukaan kaikkea maan arktista toimintaa leimaakin näyttämisen tarve: Arktiksella ei ole varaa tehdä virheitä.