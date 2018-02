Mielipide

itsenäisyyden satavuotis­juhlat ovat tällä viikolla tuskin jääneet keneltäkään suomalaiselta huomaamatta.Niitä on juhlittu Suomessa samanlaisella ilolla, lämmöllä ja ylpeydellä, millä virolaiset kunnioittivat Suomen satavuotisjuhlia joulukuussa. Tämänkin lehden nimi oli lauantaina vironkielinen.Muualla Viro on silti jäänyt toisten tänä vuonna satavuotisjuhliaan viettävien varjoon. Alkukuusta pinnalla oli Puola ja sen natsi-Saksan miehitysaikaa käsittelevä laki. Tällä viikolla otsikoissa on ollut Latvia, jossa osana pankkiskandaalia keskuspankin pääjohtajaa Ilmārs Rimšēvičsia epäillään korruptiosta.Vuodesta 2001 keskuspankkia johtanut Rimšēvičs on myös Euroopan keskuspankin ylimmän päättävän elimen eli neuvoston jäsen.pankkijärjestelmä on kokenut monta maanjäristystä, joten moni kuittasi ensimmäisen tärähdyksen viime viikolla lähinnä tie­doksi. Silloin Yhdysvaltain valtio­varainministeriö ilmoitti, että se epäilee yhtä Latvian suurinta pankkia ABLV:ää Pohjois-Korean vastaisten pakotteiden kiertämisestä. ­Lisäksi sen mukaan rahanpesu on keskeinen osa ABLV:n toimintaa.Olkien kohauttelu johtui siitä, että Latvian pankkisektorilla on pitkään ollut maine epäilyttävän pääoman välittäjänä ja talletuspaikkana. Yksi tunnetuimmista tapauksista oli lähes 20 miljardin euron edestä rikollista rahaa Venäjältä vuosina 2010–2015 länteen pumpannut ”Pesula”. Myös Pohjois-Korean pakotteiden kiertämisestä latvialaispankkeja on jäänyt kiinni ennenkin.Sitten viime viikon lauantaina Rimšēvičs pidätettiin.Ja ennen kuin Rimšēvičs maanantaina vapautui takuita vastaan, ­uutistoimisto AP julkaisi artikkelin, jossa Norvik-pankin pääomistaja ja pääjohtaja väittivät Rimšēvičsin yrittäneen saada pankilta lahjuksia. Kun pankki ei heidän mukaansa suostunut, viranomaiset alkoivat hankaloittaa sen toimintaa.juhlavuosi käynnistyi siis eri ryminällä kuin oli tarkoitus.Toiveena oli, että marraskuussa vietettävä itsenäisyyden satavuotisjuhla lisäisi kansainvälistä kiinnostusta ja mahdollisuuksia esitellä maan kehitystä. Sen sijaan Latvian pankkisektorin ongelmista on kirjoitettu enemmän kuin vuosiin, ehkä jopa enemmän kuin ikinä.Latvian hallitus ehtikin syyttää Norvikia yrityksestä loata Latvian mainetta. Viranomaisten mukaan Rimšēvičsiin kohdistuvat epäilyt eivät liity Latviassa nyt toimiviin pankkeihin, mukaan lukien ABLV ja Norvik. Ei tiedetä, tulivatko AP:n uutisen väitteet viranomaisille yllätyksenä – Norvik on jättänyt asiasta jo jokin aika sitten kanteen Latviaa vastaan Maailmanpankin alaiseen välimiesoikeuteen, mutta ilmeisesti ilman Rimšēvičsin nimeä.Syyttömyyttään vakuutteleva Rimšēvičs taas sanoo olevansa pankkien kampanjan uhri, koska on yrittänyt siivota pankkisektoria. Hänkin epäilee pyrkimyksenä olevan tuhria sekä Latvian maine että hänen oma maineensa.valtion maineen likaamisesta ovat tyypillisiä pikkumaille.Latvian kohdalla ne ovat hiukan ymmärrettävämpiä, sillä Venäjä on pitkään yrittänyt luoda kuvaa Latviasta romahtaneena valtiona. Puolustusministeriö epäilikin, että Norvikin syytökset saattavat olla osa kampanjaa, jolla yritetään vähentää Latvian luotettavuutta sekä vaikuttaa ensi syksyn vaaleihin.Tästä ei tosin ole ainakaan vielä mitään todisteita, mikä ei tarkoita, ettei niin voisi olla.Venäjän suhteen on tosin jouduttu miettimään toistakin vaihtoehtoa. Onko Rimšēvičs voinut altistua ­Venäjän kiristykselle, mikäli syytökset pitävät paikkansa? Hänellä on pääsy EKP:n asioiden lisäksi myös EU:n ja Naton salaisuuksiin.ja latvialaisten kannalta skandaali saattaa kuitenkin olla lopulta hyvä asia.Rimšēvičsin vakuutteluista huolimatta Latvia on ollut ja on yhä innoton siivoamaan pankkisektoriaan. Se ryhtyi siihen vasta, kun välinpitämättömyys uhkasi hidastaa sen pää­syä teollisuusmaiden järjestöön OECD:hen, johon Latvia liittyi vuonna 2016. Tämä siitä huolimatta, että Venäjän korruptiosta elantonsa saa­va pankkisektori on myös turvallisuusuhka.Nyt viranomaisten on ehkä pakko ryhdistäytyä riippumatta siitä, onko Rimšēvičs syyllinen vai ei tai puhuuko Norvik totta vai ei.Se olisi hyvä syntymäpäivälahja latvialaisille.