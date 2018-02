Mielipide

Floridan verilöylyn todistaneet nuoret ottivat julkisen keskustelun haltuunsa – väittely aselaeista on muuttum

Ase­keskustelu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskustelukulttuuria

Yhdysvaltojen

Yhdysvalloissa on kulkenut jo vuosia samaa rataa. Ensin joukko­ammuskelu, sitten julkinen keskustelu siitä, pitäisikö aselakeja kiristää. Lopulta kaikki säilyy käytännössä ennallaan.Nyt keskustelu on muuttumassa, koska siihen osallistuu ihmisiä, jotka eivät uppoa perinteisiin keskusteluasetelmiin: ammuskeluihin väsyneiden kansalaisten, poliitikkojen ja asejärjestöjen lisäksi mukana on täysi-ikäisyyden kynnyksellä olevia nuoria, jotka ovat juuri selviytyneet hengissä kouluammuskelusta.Lukiossa Floridan Parklandissa viime viikolla tapahtuneessa kouluammuskelussa kuoli 17 ihmistä, ja nyt verilöylyn todistaneet nuoret ovat ottaneet julkisen keskustelun haltuunsa.”He sanovat, että tiukemmat aselait eivät estä aseväkivaltaa. Se on potaskaa! He sanovat, että hyvä tyyppi aseen kanssa pysäyttää pahan tyypin aseen kanssa. Se on potaskaa! He sanovat, että aseet ovat työkaluja kuten veitset ja yhtä vaarallisia kuin autot. Se on potaskaa!”Näin floridalaislukion oppilas Emma Gonzalez julisti viime viikonloppuna televisiokameroiden edessä ja vannoi, että hänen sukupolvensa tulisi muuttamaan aselakeja.nuoret ainakin nyt muuttavat. Floridan oppilaat aloittivat julkisen keskustelun aserajoituksista jo silloin, kun Parklandin koulussa vielä ammuskeltiin. Kun ammuskelu alkoi, 17-vuotias David Hogg piiloutui ampujalta monien luokkatoveriensa tavoin. Piileskellessään ampujalta Hogg käynnisti kameransa ja alkoi kertoa tapahtumista.”Kello on 2.52. Kuulin yhden laukauksen, ja me luulimme, että kyse on harjoituksesta, mutta se ei pidä paikkaansa.””Toivottavasti selviän tästä hengissä”, Hogg sanoo nauhalla.Hogg selvisi. Hän on sittemmin antanut lukuisia haastatteluja Yhdysvaltojen medioille ja vaatinut niin ikään muutoksia Yhdysvaltojen aselakeihin.kouluampumisten alkupisteeksi on usein nähty Columbinen lukiossa Coloradossa vuonna 1999 tapahtunut joukkomurha. Floridalaislukion oppilaat ovat syntyneet tuon koulu­ampumisen jälkeen ja eläneet koko ikänsä maailmassa, jossa kouluampumisilta suojautuminen ja koulujen varautumisharjoitukset ovat arkipäivää.Tuo sukupolvi on pian äänestysikäinen ja astumassa poliittiselle pelikentälle. Heistä voi muodostua merkittävä voima, joka vie Yhdysvaltojen asepolitiikkaa uuteen suuntaan. Heillä on aiheesta omakohtaista kokemusta, jota nykypoliitikoilla ei ole.