Kasvatusongelmat eivät ratkea tiukemmalla kurilla, vaan kouluihin pitäisi saada lisää oppimisen iloa

vuosia sitten puhuttiin tyrannilapsista. Tarkoitettiin lapsia, jotka saattoivat käyttäytyä miten tahtoivat, koska heille ei ollut asetettu rajoja. Heille ei näin ollut myöskään kehittynyt häpeän tunnetta, vaan he saattoivat käyttäytyä häpeämättömän tyrannimaisesti vanhempiaan ja yleensä aikuisia pompottaen. He olivat hirmuhallitsijan tavoin ottaneet vallan, joka heille oli mielisuosiolla annettu.ja rangaistukset kuulostavat meistä nykyihmisistä vanhahtavilta käsitteiltä. Emmehän aina jaksaisi puuttua kaikkiin lasten tekemisiin – saamme siinä myös ikävän ”tiukkapipon” leiman. Emme ehkä halua aiheuttaa lapselle ”kielteisiä” häpeän tunteita.Häpeä, sen kehittyminen tunteena, ei ole yksinomaisesti huono asia. Oikeastaan se on sivistyneeksi ihmiseksi kasvamisen eräs elementti, peruspilari. Häpeän kautta suojataan lapsia kielletyiltä asioilta, jotka voisivat johtaa hänen kasvunsa väärille urille. Yleensähän häpeän tunteen kehitys liittyy ympäristön odotuksiin ja vaatimuksiin. Sen kokeminen ohjaa lasta oikeille, sosialisaation hyväksymille käyttäytymisurille.haluaisi jakaa vain porkkanoita, ei keppiä. Onkin oikea lähtökohta palkita oikeaa ja hyvää käyttäytymistä mieluummin kuin rangaista väärästä. Näin vahvistamme oikeaa ja hyvää käyttäytymisuraa.Positiivinen kasvatus ehkäisee samalla taipumusta tehdä väärin. Syntyy myönteinen ilmapiiri, jossa lapsen on helppo tehdä hyviä siirtoja. Emmehän me autoa ajaessakaan voi kaiken aikaa pelätä ojaan ajamisen mahdollisuutta – tällöin ennen pitkää ajaisimme varmaan ojaan. On parempi pysytellä tiellä luottaen itseemme ja omiin kykyihimme.Toivottu pedagogiikka ei kuitenkaan ole porkkanapedagogiikkaa niin, että tekisimme oikeita asioita vain palkinnon toivossa. On pystyttävä tekemään oikeita asioita niiden itsensä tähden. On löydettävä ilo itse asioista, sisällöistä. Kun ilo ja innostus on tekemisessä mukana, sisäinen motivaatio kasvaa.Sisäisen motivaation täyttämässä ilmapiirissä ei juurikaan ilmene tarvetta rangaistuksiin ja ojentamisiin. Oppimisen ilon täyttäessä mielen ei jää tilaa keskinäiselle nahistelulle tai kiusanteolle. Ilon lisäämisessä voisimme katsoa vaikkapa draamapedagogiikan suuntaan.käyttämisen välttäminen ei kuitenkaan saisi merkitä sitä, että vääriin toimintatapoihin ja rikkomuksiin ei enää tartuttaisi.Esimerkiksi kiusaamista ei voi vain katsoa sormien välitse, jotta kiusaajalle ei aiheutuisi ahdistusta. Mutta on toki niin, että jälki-istuntojen sijaan kasvatuskeskustelulla ja vertaistoiminnalla voidaan saada aikaan kestävämpiä tuloksia itse väärinkäytösten ehkäisemisessä.Nykyiset kasvatusongelmat eivät ratkea kuria ja rangaistuksia lisäämällä. Ne ratkeavat viljelemällä kiinnostavuutta, innostavuutta ja harrastuneisuutta opetuksessa ja oppimisessa. Näiden yllä väreilee aktiivisuuden ja oppimisen ilon otollinen henki.