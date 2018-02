Mielipide

Integroidussa luokassa opiskeleva erityislapseni on jätetty oman onnensa nojaan – nyt hän ei enää halua mennä

Lapsellani

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

on Aspergerin syndrooma. Sosiaaliset tilanteet ovat haastavia, erityisesti saman ikäisten lasten kanssa. Tyttäreni katsoo silmiin, on sosiaalinen ja hänen taitonsa ovat hyvät. Näistä syistä hänet on erityisen tuen päätöksellä integroitu tavalliseen luokkaan.Nyt toisen luokan puolivälissä lapsemme ei enää halua mennä kouluun. Erityistarpeidensa takia hän ei osaa tarkalleen kertoa, miksi. Kaveritaidot eivät riitä ylläpitämään ystävyyksiä. Toiminnanohjauksen haasteet näyttäytyvät uhmakkuutena ja kyseenalaistamisena.Akateemisesti lapsellani menee hyvin – toistaiseksi. Lasta lähestytään ongelmien kautta ja niitä ennakoiden. Koulun alusta saakka hänet on esimerkiksi sijoitettu osaamistaan alempaan tasoryhmään äidinkielessä. Toimenpiteillä pyritään säilyttämään, ei kehittämään. Lapsi jää yksin tilanteissa, joissa hänellä ei tutkitusti ole taitoa selvitä.Koulusta on sanottu, että erityisen tuen päätös tarkoittaa ”hyvin vähän” resurssimielessä. Lapselleni se on tarkoittanut pientä osuutta vaihtelevasta avustajaresurssista. Viemme lastamme kesken työpäivän ryhmäterapiaan työstämään vuorovaikutustaitojaan – hukkaan heitettyä aikaa ja rahaa, kun asioita ei pystytä soveltamaan koulussa.Integraation tavoite inhimillisen erilaisuuden kohtaamisesta edellyttäisi koko luokan vuorovaikutustaitojen tukemista. Tyttäreni lähes 30 lapsen ryhmässä useilla on erityistarpeita. Isossa ryhmässä opettajan arki on kaaoksesta selviämistä. Muita resursseja arjen tueksi koulussa ei ole. Lapseni ei saa perustuslain takaamaa ja kipeästi tarvitsemaansa tukea.Maailman parhaaksi kehuttu koulujärjestelmä näyttäytyy meille irvikuvana ylevistä periaatteista ja koulutusviennissä toistelluista korulauseista. Integraatio on heitteillejättöä, jonka kustannuksia maksamme työpoissaolojen, henkisen kuormituksen ja lapsen ahdistuneisuuden muodossa. Voimme vain toivoa, että lapseni löytää takaisin koulutielle ja sen läpi ilman suuria kolhuja itsetunnolleen ja identiteettiinsä.