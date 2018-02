Mielipide

Työ ja kunnon palkka takaisivat kehitysvammaiselle ihmisarvoisen elämän

Kehitysvammaiset

, jotka ovat avotyössä, saavat nykyisin työstään korvaukseksi avotyöosuusrahaa, joka on noin kymmenen euroa päivässä. Avotyöosuusraha on ­sosiaalietuus, joten avotyössä olevilla ei ole oikeuksia lomiin eikä muihinkaan etuuksiin.Kehitysvammaisia – kuten muitakin vammaisia – haetaan työkyvyttömyys- ja takuueläkkeelle jo 16-vuotiaina. Eläkkeen saajan hoitotuki on noin 750 euroa kuukaudessa. Tällä he elävät loppuelämänsä. Tämän lisäksi vammaiset tarvitsevat asumis- ja toimeentulotukea.Kymmenistätuhansista kehitysvammaisista vain noin 600 on oikeassa palkkasuhteessa. Työkykyisiä kehitysvammaisia on monta tuhatta. Oikeilla tukitoimilla he voisivat työskennellä erilaisissa toimissa. Työ­kyvyttömyyseläkkeen lisäksi he saisivat ansaita noin 700 euroa kuukaudessa menettämättä työkyvyttömyyseläkettään.Jos palkka on isompi, eläke pienenee porrastetusti tai sen voi panna lepäämään. Palkanmaksun loputtua eläkkeen saa takaisin ilman uusia hakemuksia.Työ takaisi vammaisille ihmisarvoisen elämän ja parantaisi elämänlaatua. Se vähentäisi myös asumis- ja toimeentulotukien tarvetta.Samalla kun Suomi ratifioi YK:n vammaisten ihmisten ­sopimuksen, sitouduimme myös takaamaan ihmisarvoisen ja yhdenvertaisen elämän kaikille. Avotyöosuusraha ei ­mielestämme ole sopimuksen hengen mukainen.Kehitysvammaisten ja vammaisten työllistymiseen on erilaisia tukitoimia. Kunnilla on vammaispalveluissa työhönvalmentajat, jotka tukevat niin vammaisia kuin työnantajiakin. Lisäksi työnantajille on erilaisia taloudellisia tukia, jos he työllistävät vammaisia henkilöitä. Tätä mahdollisuutta tulisi tarjota työnantajille painokkaammin.