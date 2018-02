Mielipide

”Suosittelen Teille kiirehtiä” – Hämmentävän moni uskoo Facebookissa leviävään tökeröön huijausviestiin, mutta

Ihmiskunnalla

Tähän

aloittaa viestinsä sanoilla ”Moi Moi” ja sydämellä. Hymiöitä ja kielivirheitä (”Suosittelen Teille kiirehtiä”) kuhiseva viesti mainostaa 500 euron lahjakorttia, jonka saa syöttämällä Googleen koodin, klikkaamalla ensimmäistä hakutulosta ja täyttämällä lomakkeen. Mitä teet?Viime kuukaudet ovat taas osoittaneet, että yllättävän moni nielaisee syötin, kun tarjous vaikuttaa riittävän houkuttelevalta ja sen lähettäjä jotenkin luotettavalta. Lahjakortin sijasta palkintona on haittaohjelma, joka alkaa levittää valheellista viestiä jälleen uuden käyttäjän nimissä. Joskus seuraukset ovat vielä pahempia.on liikkunut internetissä sen käytön yleistymisestä asti.Viestien tehtailijat tietävät, että vaikka ansaan menisi esimerkiksi vain 0,1 prosenttia vastaanottajista, miljoona viestiä tarkoittaa tuhatta onnistumista.Ikävät seuraukset eivät aina vaadi edes linkin avaamista. Vuosien takaa muistuu mieleen työtoveri, joka hermostui huijausviesteihin ja vastasi yhteen niistä ”fuck you”. Viestien määrä vain yltyi.on nyt ollut liki neljännesvuosisata aikaa oppia epäilemään hämäriä viestejä. Suomalaisilla luulisi olevan erityisen helppoa, kun viestit on yleensä käännetty englannista eivätkä ilmaiset käännöskoneet vieläkään suoriudu kielestämme yhtä hyvin kuin monista yleisemmistä. Mistä siis kiikastaa?Huijausten muoto vaihtelee toki jatkuvasti. Osansa voi silti olla myös viestinnän muuttumisella. Lahjakorttihuijauksessa pistää silmään kaksi asiaa: viestit leviävät Facebookin harrasteryhmissä, ja moni haksahtanut on melko iäkäs.Laajoissa ryhmissä kaikki käyttäjät eivät välttämättä ole keskenään läheisiä, joten toisen kirjoitustyyli ei ole välttämättä tullut tutuksi. Vanhoilla päivillään nettiin tutustunut taas saattaa ajatella tökeröstikin käytetyistä hymiöistä, että näin sitä kai nykyisin viestitään.asti huijausviestit on osattu tunnistaa melko laajalti niiden kehnon kielen vuoksi. Nykyinen kehitys herättää kuitenkin kysymyksiä.Antaako koulujärjestelmä tuleville aikuisille tarpeeksi eväitä arvioida tekstien kieliasua kriittisesti?Saako kasvava maahanmuuttajaväestö kunnollista kielenopetusta?Toisaalta: miksi uskoa oikeinkirjoituksen vastaisesti nimettyyn yhtiöön tai vaikkapa viruksesta varoittavaan pankkiin, joka on päättänyt käyttää taivutuksessa sellaisia muotoja kuin ”OPssa”?