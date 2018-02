Mielipide

pidetään sunnuntaina parlamentti­vaalit. Vaalien tuloksella on suuri merkitys EU:n, euro­alueen ja Suomenkin tulevaisuuden kannalta. Isot yllätykset ovat näissä vaaleissa mahdollisia.Toisen maailmansodan jälkeen Italian johtoon nousivat kristillisdemokraatit, aluksi yhteishallituksessa vahvan kommunistipuolueen kanssa ja myöhemmin yksinään. Politiikka oli riitaista ja hallitukset lyhytikäisiä. Syvälle juurtunut korruptio, mafia ja väkivalta söivät valtaapitävien uskottavuutta. Punaiset prikaatit -terroristijärjestö tappoi vuonna 1978 entisen pää­ministerin Aldo Moron.Vuonna 1983 pääministeriksi nousi neljäksi vuodeksi sosialistipuoleen Bettino Craxi. Korruptio­syytökset ajoivat hänet myöhemmin maanpakoon Tunisiaan.Vakiintunut puoluelaitos romahti 1990-luvulle tultaessa. Niin kristillisdemokraattinen, kommunistinen kuin sosialistipuoluekin lakkasivat olemasta. Vakaata puoluejärjestelmää ja vahvoja pitkäikäisiä hallituksia ei ole sen jälkeen syntynyt.on Euroopan vauraimpia alueita. Mezzogiornoksi kutsuttu Etelä-Italia on paljon köyhempi. Kun Italian valtio täytti muutama vuosi sitten 150 vuotta, keskusteltiin vakavasti siitä, onko juhlimiseen aihetta.Italian talouden kehitys on pitkään ollut heikkoa. Maailmantalouden elpymisen seurauksena talous on toki kääntynyt hitaaseen kasvuun. Henkeä kohti laskettu kokonaistuotanto on silti yhä pienempi kuin ennen finanssikriisiä. Tuottavuus on huonolla tolalla. Julkinen velka on peräti yli 130 prosenttia bruttokansantuotteesta ja pankki­laitos on heikossa jamassa korjaustoimenpiteistä huolimatta. Vanhat ikäluokat ovat suuria ja nuoret ikäluokat pieniä. Eläke- ja työmarkkinapolitiikassa riittäisi korjattavaa.Mielipidekyselyjen mukaan suurin puolue on Viiden tähden liike, johdossaan komedia-alalla kunnostautunut Beppe Grillo. Kymmenisen vuotta sitten syntynyt protestipuolue on ajanut suoraa demokratiaa, jossa asiat ratkaistaisiin nettiäänestyksillä. Puolue on suhtautunut EU:hun ja euroon etupäässä kielteisesti, mutta vaalien edellä kannat ovat pehmentyneet. Puolueen pääministeriehdokas Luigi di Maio herätti tosin kauhunväristyksiä ehdottaessaan Italian valtaisan valtionvelan ”uudelleenjärjestelyä”.Suuruusjärjestyksessä toisena vajaan neljänneksen kannatuksella on Demokraattinen puolue pääministeriehdokkaanaan Matteo Renzi. Puolueen juuret ovat entisessä kommunistipuolueessa. Renzi teki aikanaan eräänlaisen vallankaappauksen puolueessaan ja nousi uudistus­mielisin tunnuksin pääministeriksi.Vallankaappaus jätti jälkensä. Renzin vastustajat perustivat viime vuonna vapauden ja tasa-arvon nimissä esiintyvän Liberi e Uguali -puolueen, jolla on viiden prosentin kannatus. Demokraattisen puolueen kannatusta heikentää myös tappio Renzin ajamassa perustuslakia koskeneessa kansanäänestyksessä. Puolue ei nauti suurta luottamusta nuorten äänestäjien keskuudessa.että vaalien jälkeiseksi kuninkaantekijäksi saattaa nousta Silvio Berlusconi, entinen pääministeri vuosien takaa. Hän on 81-vuotias. Nykyinen tyttö­ystävä on 49 vuotta nuorempi.Mediamoguli ja playboy joutui monella tapaa nöyryytetyksi. Vuonna 2013 poliittisen uran uskottiin olevan ohi, kun hänet tuomittiin veropetoksesta vankilaan, erotettiin parlamentista ja suljettiin julkisista tehtävistä vuoteen 2019 asti. Vankilaan hän ei tosin joutunut, vaan suoritti rangaistuksensa eräänlaisena yhdyskunta­palveluna.Berlusconi ei voi enää nousta, mutta vallankäytön takapiruksi hyvinkin. Hän on onnistunut juonimaan kasaan koalition, johon kuuluvat hänen oma puo­lueensa Forza Italia, Matteo Salvinin johtama Pohjoisen liitto ja ääri­oikeistolainen Giorgia Melonin johtama Italian veljet. Nämä puolueet muodostaisivat hallituksen. Puolueiden yhteenlaskettu kannatus liikkuu 35 prosentin tienoilla.Salvini on maahanmuutto- ja eurovastainen. Hän kilpailee pääministerin paikasta EU-parlamentin puhemiehen Antonio Tajanin kanssa, joka on Berlusconin ehdokas.Melonia voi pitää fasistina. Kuvaavaa on, että hän avasi vaalikampanjansa Latinan kaupungissa, jonka fasistit perustivat vuonna 1932. Paikalla oli myös Benito Mussolinin lapsen tytär, joka on puolueen ehdokkaana vaaleissa.