Mitä tapahtui Trumpin politiikalle, jonka piti auttaa Yhdysvaltain ”unohdettuja miehiä ja naisia”?

erehdyin luulemaan, että pystyisin tekemään Yhdys­valloissa vero­ilmoituksen itse. Sitten kollega neuvoi, että kannattaa pyytää apua Braxtonilta.Tästä on 20 vuotta.Kun tapasin Braxtonin ensimmäisen kerran, hänen käyntikorttinsa toisella puolella oli yhteystiedot Washingtonissa ja toisella yhteystiedot Jamaikalla. Seinillä oli valokuvia hänestä ja julkkiksista. Puvuntaskussa oli silkkiliina.Ymmärsin tulleeni kauas Uudenmaan verovirastosta.Kerran vuodessa kannan kuittini ja palkkatodistukseni Braxtonille, joka käy ne tarkasti läpi. Ilman häntä en selviäisi, sillä Yhdysvaltain veroilmoitus on pitkä ja monimutkainen. Kun Braxton on kertonut, paljonko maksan, postitan shekit omalle osavaltiolleni ja Yhdysvaltain valtiovarainministeriölle.vuonna Braxtonilla oli hyviä uutisia: veroni laskevat! Se johtuu presidentti Donald Trumpin verouudistuksesta, joka astui voimaan vuoden alussa.Minua se hyödyttää siksi, että olen keskiluokkainen ja perheellinen. Lapsista saadut verovähennykset tuplaantuvat. Trump haluaa tukea ydinperheitä.Kaikille hänen asiakkailleen ei käynyt yhtä hyvin. Braxton tekee hyvää hyvyyttään veroilmoituksen myös eläkkeellä olevalle opettajalle, joka on jäänyt ­leskeksi.”Hänen eläkkeensä on hyvin pieni, mutta hänen veronsa nousevat. Hän alkoi itkeä.”, että Trumpin verouudistus oli räätälöity hyödyttämään rikkaita, lapsiperheitä ja republikaanisten osavaltioiden asukkaita. Myös yrityksille se oli lottovoitto.Sen sijaan demokraatit kärsivät: newyorkilaiset ja kalifornialaiset eivät voi enää vähentää korkeita asuntolaina-, kiinteistö- ja kunnallisverojaan verotuksessa entiseen tapaan.”Mutta hehän eivät äänestäneetkään Trumpia.”Braxtonin tyytyväisin asiakas on joku, joka ansaitsee 2,5 miljoonaa dollaria vuodessa. Hänen veronsa laskivat ­kuulemma parisataa tuhatta dollaria vuodessa.Mutta hei Braxton. Pienituloisia ­verouudistus ei kauan lämmitä, kun samaan aikaan leikkauslistalla on sosiaalitukia. Mitä tapahtui Trumpin politiikalle, jonka piti auttaa Yhdysvaltain ”unohdettuja miehiä ja naisia”?Veroneuvoja tyytyi hymähtämään.Ei kai kukaan oikeasti uskonut siihen?